Atletica: Matteo Melluzzo e Filippo Randazzo, esordio sabato al meeting “Giovannini” di Ancona

In gara sui 60 piani al femminile ci sarà anche Alessia Carpinteri. Nella 10 km internazionale di Valencia svettano i fondisti palermitani Vincenzo Agnello, Barbara e Francesca Vassallo. Nell'alto 2,07 del siracusano Andrea Magnano

Il 2025 dell’atletica siciliana si è aperto nel modo migliore. Dalle prime indoor e dalla strada sono arrivate indicazioni importanti e sabato al meeting internazionale “Alessio Giovannini” la possibilità di vedere altri campioni siciliani in vetrina in un meeting entrato ormai nel calendario del prestigioso World Indoor Tour come tappa Challenger del circuito mondiale al coperto.

Sabato pomeriggio nel ricordo dell’indimenticabile Alessio Giovannini, appassionato e competente collega di atletica, oltre ad essere stato prezioso e puntuale punto di riferimento nella comunicazione dell’atletica italiana per un decennio nell’Ufficio Stampa della Fidal, lo spettacolo è assicurato.

Il due campioni europei Matteo Melluzzo e Samuele Ceccarelli

E tra le stelle di prima grandezza della 4ª edizione del meeting internazionale di atletica in ricordo del buon Alessio, scomparso prematuramente nel 2019, ci sarà anche lo sprinter siracusano Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), l’allievo del prof. Filippo Di Mulo, impegnato all’esordio sui 60 piani opposto a Samuele Ceccarelli. Una sfida tra due campioni Europei, Ceccarelli oro continentale due anni fa sui 60 e Melluzzo, vincitore del titolo con la staffetta 4×100 agli Europei di Roma 2024. Una corsia anche per Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) il saltatore in lungo etneo finalista ai Giochi di Tokyo 2021, che dallo scorso settembre ha deciso di abbandonare i salti e dedicarsi alla velocità trasferendosi a Catania alla corte del prof. Filippo Di Mulo responsabile della velocità azzurra.

Filippo Randazzo pronto all’esordio sui 60 piani

“Matteo e Filippo hanno lavorato bene in questi primi mesi di preparazione invernale – ci dice il prof. Di Mulo – e questo primo test ci dirà cosa serve ancora per fare meglio”.

Alessia Carpinteri (Cus Catania) e il prof. Filippo Di Mulo

Ad Ancona in gara sui 60 piani anche la siracusana Alessia Carpinteri (Cus Catania), mentre il giorno dopo sempre ad Ancona toccherà alla sprinter iblea Megane Aprile (Running Modica) farà il suo esordio sui 60 dopo il 6″50 sui 50 di sabato scorso a Palermo dietro a Svetlana Fanale (Cus Palermo) vincitrice con 6″40 migliore prestazione regionale assoluta. E domenica al meeting di Ancona esordio sui 60 anche per Svetlana Fanara allieva al Cus Palermo di Francesco Siracusa.

Svetlana Fanale (Cus Palermo), Megane Aprile (Running Modica) e Alessia Carpinteri (Cus Catania) in azione

ALICE MANGIONE IL 25 PROSSIMO IN FRANCIA SUI 400. Nelle indoor c’è stato anche l’esordio della sprinter nissena Alice Mangione (Cs Esercito) capace ad Ancona di vincere i 200 e con 23″67 entrare nella “top ten” al coperto e correre il giorno dopo i 60 in 7″57, un buon test in vista dell’esordio nella sua gara, i 400 piani, in programma il 25 prossimo in Francia.

Alice Mangione (Cs Esercito) il 25 prossimo in Francia sarà all’esordio sui 400 piani

ALTO: 2,07 DEL SIRACUSANO ANDREA MAGNANO. Al meeting di Modena subito in luce il saltatore in alto siracusano Andrea Magnano (Milone Siracusa), l’atleta scoperto, plasmato e lanciato in orbita da Luisa Celesia, capace all’esordio stagionale di vincere in 2,07 a 3 centimetri dal primato al coperto e a 1 da quello all’aperto. Magnano come è successo per Megane Aprile e Svetlana Fanale, “pass” per gli Assoluti indoor in programma il 22 e 23 febbraio ad Ancona.

Luisa Celesia e Andrea Magnano (Milone Siracusa)

STRADA A VALENCIA: AGNELLO E LE SORELLE VASSALLO SUPER. Subito uno squillo nella 10 km internazionale su strada di Valencia in Spagna, per Vincenzo Agnello e le due sorelle Barbara e Francesca Vassallo, allievi del prof. Tommaso Ticali. Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team) e Barbara Vassallo (Pol. Atletica Bagheria) hanno migliorato i loro record e Francesca Vassallo (Pol. Atletica Bagheria) ci è andata vicino.

Il prof. Tommaso Ticali, ex fondista azzurro e adesso tra i migliori tecnici del fondo nazionale

Le due straordinarie sorelle gemelle Barbara e Francesca Vassallo (Pol. Atletica Bagheria) protagoniste sui 10 km su strada a Valencia in Spagna

Vincenzo Agnello, classe 1991, ha chiuso in 29’29” migliorando il 29″41 ottenuto nel 2024 a Palermo e adesso su pista può ambire a migliorare il 29’42” del 2017.

Vincenzo Agnello con i due fratelli Ala e Osama Zoghlami

Straordinarie anche le prestazioni delle due sorelle gemelle Vassallo, classe 1996. Barbara ha migliorato con 36’19” il personale di 37’06” e Francesca con 37’08” ci è andata vicina (37’05” nel 2022 a Roma).

Barbara Vassallo in azione

