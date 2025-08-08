Atletica: Mei ‘Doualla senza paura, va su blocchi,corre e vince’

agenzia

'Successi di U.20 frutto anche d'esempio Tamberi e Battocletti''

ROMA, 08 AGO – “Tre medaglie, di cui due d’oro, in un giorno e la Pagliarini che nei 100 ha perso il bronzo per un centesimo di secondo. Ora godiamoci questi successi”. Lo dice, al telefono con l’ANSA, il presidente della Fidal Stefano Mei anche lui, come tanti, impressionato in particolare dalla vittoria della 15enne Kelly Doualla Edimo nei 100 metri. “Kelly sembra un’adulta – dice Mei -, non ha paura di nulla, va sui blocchi, corre e vince. Adesso decideranno lei e il suo coach se vogliono fare un’esperienza a livello assoluto, e se volesse farla a noi andrebbe bene. Se parlo dei Mondiali assoluti di Tokyo? Sì, di quelli e mi riferisco alla staffetta. Ma con Kelly non c’è fretta, può durare fino a Brisbane (Olimpiadi del 2032 ndr) e oltre”. Ma qual è il segreto di questa atletica azzurra che anche a livello giovanile continua a ottenere successi? “Ho visto anche in Erika Saraceni, che ha vinto nel triplo, grande determinazione e cattiveria agonistica – spiega Mei -. Lo stesso in Inzoli che ha preso l’argento nel lungo nonostante un problema fisico, ha battuto anche il dolore. Credo che tutta questa determinazione, e la cattiveria nel modo giusto di cui sopra, siano frutto anche dell’esempio dato a questi ragazzi da gente del calibro di ‘Gimbo’ Tamberi e Nadia Battocletti. Loro sono dei veri capitani anche in questo senso, perché servono d’esempio ai giovani, che anche grazie a loro crescono meglio”. “Ma tutto questo – conclude il presidente della Fidal – è frutto anche del grande lavoro di questi ultimi quattro anni e degli investimenti che abbiamo fatto nell’attività”.

