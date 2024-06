Atletica: Mei ‘Europei a Roma legacy per la città’

agenzia

'Dimostreremo che macchina organizzativa italiana funziona'

ROMA, 06 GIU – “Lo stadio Olimpico è sempre più bello, lo stadio dei Marmi è completamente rinnovato: è una grande legacy che lasceremo per la città di Roma”. Lo ha detto Stefano Mei, presidente Fidal, durante la conferenza stampa alla vigilia degli Europei di atletica. “Siamo tutti molto eccitati, quando abbiamo chiesto di anticipare a prima delle Olimpiadi questa manifestazione, abbiamo puntato sul concetto di “trials europei” in vista dei Giochi – ha aggiunto -. Molti avranno la possibilità di giocarsi gli ultimi pass olimpici qui, per questo ci sono tutti i migliori. Questi europei dimostreranno che la macchina organizzativa dell’Italia funziona bene”. Infine sulla vendita dei biglietti che c’è stata fin qui ha detto: “Ovviamente speriamo di venderli tutti, ma è difficile, perché lo Stadio Olimpico è molto grande. Continueremo a spingere in questi giorni per convincere i romani”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA