Atletica: Mei ‘Tamberi? ‘faccia ciò che si sente,lo aspetteremo’

Il presidente Fidal, 'qualsiasi cosa decida a noi va bene'

(v’++ Tamberi, non so se così ha senso andare…’++ delle 15.09) (ANSA) – ROMA, 08 AGO – “Gimbo può fare quello che vuole, ciò che ha dato lui nessun altro lo ha dato, lui ha risposto sempre presente. Io capisco che non può andare ai Mondiali se vale 2,22, deve valere almeno 2,30 ma vediamo cosa fa in Germania. Ma Tamberi non deve dimostrare nulla, e qualsiasi cosa deciderà a noi andrà bene”. Al telefono con l’ANSA, il presidente della Fidal Stefano Mei commenta le parole dell’olimpionico di Tokyo del salto in alto che oggi ha espresso delle perplessità, visto il suo attuale stato di forma, sull’opportunità di partecipare ai Mondiali di Tokyo a settembre. “Qualsiasi decisione prenda – dice ancora Mei-, noi lo aspetteremo. Sapevamo che quest’anno Gimbo avrebbe dovuto recuperare dai problemi del 2024 e siamo tranquilli. E’ anche nella situazione ideale, perché lui da campione in carica per Tokyo ha comunque una wild card, quindi qualsiasi cosa decida ci va bene. Il suo vero obiettivo, e lo ha detto, è l’Olimpiade di Los Angeles e noi lo aspettiamo”. “Se va aTokyo darà del filo da torcere a tutti, se deciderà di saltare un Mondiale lo capiremo”, conclude il presidente della Fidal.

