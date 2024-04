Atletica: Melluzzo, Giliberto, Carpinteri, Meli e Leonardi tra le stelle del Firenze Sprint Festival

Sport

Sabato nella stagione che porta agli Europei di Roma e ai Giochi di Parigi, un grande meeting internazionale con in pista i tre aretusei, il palermitano e l'etneo

La corsa che porta alla conquista di una maglia azzurra in vista degli Europei del 7-12 giugno a Roma e dei Giochi di Parigi di fine luglio in Francia passa per Firenze per molti atleti azzurri. Sabato il Firenze Sprint Festival in programma allo Stadio “Luigi Ridolfi” aprirà la stagione italiana dei meeting internazionali 2024, nella prima delle due tappe del circuito di meeting della velocità che proseguirà il 18 maggio allo Stadio dei Marmi di Roma con la presenza annunciata dal campione olimpico Marcell Jacobs che sarà tra le stelle del Roma Sprint Festival.

Nella distanza spuria dei 150 metri ai blocchi di partenza il finalista mondiale dei 60 indoor Chituru Ali, l’azzurro allievo alle Fiamme Gialle di Claudio Licciardello, tra i promotori dell’evento toscano, sceso a 6″53 nella semifinale iridata di Glasgow.

Su questa distanza Alì vanta un personale di 15″17 che risale al 2022 è a soli dieci centesimi dalla migliore prestazione italiana di Fausto Desalu (15″07), mentre a livello manuale resiste dal 1983 il 14″8 dell’indimenticabile Pietro Mennea. Chituru Alì troverà come rivale principale il cingalese compagno d’allenamento Yupun Abeykoon.

In pista anche cinque sprinter siciliani con il siracusano Matteo Melluzzo che sui 100 comincerà la corsa al primato personale di 10″25 che ormai risale al 2021. L’allievo del prof. Filippo Di Mulo ha cominciato il 2024 alla grande migliorando il personale sui 60 indoor (6″65) e adesso vuole fare bene all’aperto per guadagnarsi la conferma nel gruppo azzurro della 4×100 che a maggio alle Bahamas si giocherà la qualificazione olimpica.

A caccia di un posto nei quartetti della 4×400 aperta anche per il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle) altro allievo di Claudio Licciardello che sabato a Firenze correrà i 300 e per l’etneo Giuseppe Leonardi (Cs Carabinieri), allievo a Catania del prof. Filippo Di Mulo responsabile della velocità azzurra che a Firenze su 100 e 200 schiererà anche la solarinese Alessia Carpinteri (Cus Catania).

E sui 400 uomini in gara anche il talento di Solarino Simone Giliberto (Siracusatletica), classe 2006, l’allievo del prof. Pasquale Aparo attuale numero uno nel giro di pista junior in Italia con personali di 47″87 indoor e 47″55 indoor.

Rinviato a domenica prossima sui 300 l’esordio della nissena Alice Mangione (Cs Esercito), tra le attese protagoniste a Firenze, ma per precauzione ha preferito rinunciare, visto che sta recuperando da un fastidio al bicipite.

