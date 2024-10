Atletica: mezza maratona di Roma, trionfo per gli atleti keniani

agenzia

Tra gli uomini Wafula scende sotto l'ora, oltre 17mila al via

ROMA, 20 OTT – Festa di numeri e risultati per la prima Wizz Air Rome Half Marathon. Con 17.345 runner provenienti da tutto il mondo, la prova ha visto trionfare gli atleti keniani: tra gli uomini si è imposto Emmanuel Wafula, che ha fatto fermare il cronometro sotto l’ora (59.58), diventando il primo re della mezza maratona di Roma. Alle sue spalle i connazionali Gideon Kiprotich Rop (secondo in 1h00.57) e Antony Kimtai (terzo in 1h02.23). Nella gara al femminile, successo per la keniana Nancy Sang (1h06.52) davanti all’etiope Fantu Worku Taye (1h07.30) e all’altra keniana Evaline Chirchir (1h07.47). I migliori italiani sono rispettivamente Daniele D’Onofrio che chiude sesto assoluto con il tempo di 1h05.34 e l’azzurra Sofiia Yaremchuck che conclude settima la gara femminile in 1h13.28. Grande partecipazione anche per la 5 chilometri non competitiva Longevity Run, la staffetta a squadre Relay Rome Half Marathon e la Runderwear.

