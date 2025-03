Atletica: Mondiali indoor, Dosso “una Zaynab più consapevole”

agenzia

L'azzurra campionessa europea dei 60 metri: "Voglio ispirare"

ROMA, 20 MAR – “L’oro di Apeldoorn mi ha dato motivazioni, sono una Zaynab più consapevole”. La campionessa europea dei 60 metri, Zaynab Dosso, ha parlato in conferenza stampa a Nanchino, dove nella notte italiana iniziano i Mondiali indoor di atletica. Al suo fianco il primatista mondiale del salto con l’asta, Armand Duplantis. Non nega l’emozione, l’azzurra, accanto allo svedese dominatore della sua specialità e sempre più icona dell’atletica mondiale. “Tutto è iniziato a Glasgow nella scorsa stagione, quel bronzo mi ha proiettata in un mondo completamente diverso dal mio ambiente. L’oro di Apeldoorn mi ha dato ancora più motivazioni per fare belle cose – ha detto ancora Dosso -. Sono felice di tornare a gareggiare e vedere fin dove posso spingermi. Non è un peso avere il miglior tempo dell’anno (7.01), anzi mi tranquillizza. Mi fa pensare a tutto il lavoro fatto. Sì, sono una Zaynab molto più consapevole adesso”. Alla domanda sul clima che si respira nel team azzurro, Dosso ha risposto: “Tanti giovani hanno iniziato a credere di poter sognare in grande. Prima avevamo paura, ci ponevamo limiti. Poi è arrivata Tokyo ed è stato “wow”. Ora spero che siano i miei risultati a ispirare la nuova generazione: vorrei diventare la prima azzurra sotto i 7 secondi nei 60 e sotto gli 11 secondi nei 100″.

