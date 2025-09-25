Atletica: morta a 30 anni la maratoneta etiope Shewarge Alene

agenzia

Un malore in allenamento, aveva vinto a Stoccolma 4 mesi fa

ROMA, 25 SET – La maratoneta etiope Shewarge Alene è morta a 30 anni. Aveva vinto la maratona di Stoccolma lo scorso maggio e sono stati proprio gli organizzatori della gara in Svezia a confermare la notizia del decesso. L’atleta ha avuto un malore durante un allenamento ed è stata portata in ospedale, dove é deceduta. Alene aveva partecipato a 27 maratone da professionista tra il 2011 e il 2025, ottenendo 12 vittorie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA