Atletica: Nadia Battocletti e Ala Zoghlami tra le stelle della Festa del Cross tricolore di domenica a Cassino

La trentina argento olimpico sui 10.00 a Parigi e il trapanese vanno a caccia dell'ennesimo titolo tricolore. Sicilia da record: 97 atleti e tanti in grado di ben figurare

La stagione invernale dell’atletica si chiude con l’appuntamento principe, la Festa del Cross tricolore che vedrà sabato e domenica in gara oltre 2500 fondisti a caccia dei titoli tricolori in tutte le categorie.

L’azzurra Nadia Battocletti regina dei cross e della pista

Il clou domenica con lo spettacolo assicurato per la presenza di alcune stelle dell’atletica italiana, la fuoriclasse trentina Nadia Battocletti, l’argento olimpico dei 10.000 e regina d’Europa nel cross, che andrà a caccia del quinto titolo tricolore assoluto consecutivo e il trapanese Ala Zoghlami che al maschile insegue un magico poker. L’atleta delle Fiamme Oro Padova, allievo di Gaspare Polizzi è stato campione nel cross corto nel 2021, 2022 e 2023. Il fratello gemello Osama Zoghlami (Gs Aeronautica) continua invece la preparazione ha rinunciato ai cross.

Ala e Osama Zoghlami con al centro il prof. Gaspere Polizzi

E tanta Sicilia in gara (ben 97 atleti in rappresentanza di 12 società) e nella gara juniores attesa per i due azzurrini di Paceco, i fratelli gemelli Luca e Marco Coppola in gara per l’Universitas Palermo e la gara allievi vedrà al via la squadra della Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila, in testa il campione regionale Giuseppe Romico, l’azzurrino Luca Cavazzuti e Goodluck Osaro e tra le allieve la Siracusatletica si affida alla campionessa regionale Laura D’Orio. Nella prova promesse donne caccia ad un buon piazzamento per la nissena Lorenza Blandi (Cus Palermo)

La squadra allievi della Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila

C’è grande attesa anche per i talenti della squadra siciliana che prenderà parte al Trofeo delle Regioni cadetti e cadette che schiera i due campioni 2025, l’etnea Alessia Santonicito e l’ibleo Giuseppe Mazza.

Un gruppo di talenti siciliani, tecnici e dirigenti che domenica prenderà parte alla Festa del Cross di Cassino

Miriam Cucchiara (Polisportiva Atletica Bagheria) e il prof. Tommaso Ticali

LA SQUADRA SICILIANA GIOVANILE. Ecco le due squadre. Cadette: Alessia Santonocito e Maia Pennisi (Altis Athletics); Miriam Cucchiara (Pol. Atl. Bagheria); Elena Colletto (Marathon Altofonte) e Antonietta Bonanno (S. A. Misilmeri). Cadetti: Giuseppe Mazza e Lorenzo Firrincieli (Padua Rg); Samuele La Manna (Magma Team); Ivan Lo Presti (T. Atl. Pa) e Nicolò Tristano (Sal Ct).

Il prof. Luigi Pennisi e la figlia Maia (Altis Athletics)

I TEAM SICILIANI ASSOLUTI. Ecco invece gli iscritti delle società siciliane alla Festa del Cross di Cassino.

Cus Catania: Francesco Bruno, Juan Cortes Erdozain, Giuseppe Pappalaro. Monti Rossi Nicolosi: Gabriele Aiello, Lorenzo Aiello, Carmelo Guardalà, Enrico Pafumi. Enrico Schiavino, Gianluca Spampinato, Ayoub Toulali. Altis Athletics Tremestrieri Etneo: Jacopo Marletta, Alberto Reale, Federico Reale, Francesco Reale.

Libertas Atletica Bellia Piazza Armerina: Attilio Alessandro, Giuseppe Farinato, Luigi Purrazza, Etttore Rivoli.

Duilia Barcellona: Mattia Buono, Martina Fabio, Giuliano Maccaus, Alessandra Salvadore, Giulia Salvadore, Giorgia Sciotto, Gianluca Zullo.

La nissena Lorenza Blandi (Cus Palermo)

Cus Palermo: Lorenza Blandi, Aurora Castello, Alice Mammina, Vera Pillitteri, Laura Speziale.

Alice Mammina, Lorenza Blandi e Vera Pillitteri (Cus Palermo)

Aurora Castello (Cus Palermo)

Polisportiva Atletica Bagheria: Gabriele Gargano Tarantello, Alessandro Romano, Sebastiano Trifilò, Giuseppe Vicari.

La squadra allievi della Polispotiva Atletica Bagheria del prof. Tommaso Ticali.

Universitas Palermo: Domenico Conti, Luca Coppola, Marco Coppola, Soumalia Diakite, Dario Longo, Salvatore Pizzitola, Walter Zangara.

I due azzurrini trapanesi Luca e Marco Coppola e Pino Barbata

Marathon Altofonte: Giorgia Bruno, Ginevra Castello, Silvia Castello. Sicilia Running Team Palermo: Vincenzo Agnello, Mustafa Belghiti, Alessandro Brancato, Federico Cantelli, Luigi Conforti, Riccardo Cultore, Ahmed El Mazoury, Ouadoud Hannouch, Nikolas Loss, Stefano Martelli, Riccardo Mugnosso, Onesphore Nzikwinkunda, Andrea Palumbo, Lorenzo Pelliciardi, Zouhir Sahran.

Il fondista palermitano Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team)

Il fondista aretuseo Alessandro Brancato (Sicilia Running Team)

Bike Running Caltavuturo: Daniele Cuccia, Mario Granata, Ivan Guarnieri.

Giuseppe Salvatore Romico (Siracusatletica)

Laura D’Orio (Siracusatletica)