Atletica: nella finale scudetto master di Catania storico 5° posto della Sicilia Running Team Palermo

La squadra del presidente Leonardo Lunetto nata nel 2022 continua la scalata ai vertici nazionali. Al 17° posto la Puntese e tra le donne 13° posto della Sal Catania

La due giorni tricolore al campo scuola di Catania organizzata dalla Goal And Brain di Gianfranco Belluomo, ha assegnato i due scudetti 2025 di atletica master con i bresciani della Virtus Castenedolo al maschile e l’Atletica Insieme Verona al femminile che si sono laureati nuovi campioni d’Italia a squadre.

SICILIA RUNNING TEAM PALERMO NELLA STORIA. In finale anche tre squadre siciliane con la Sicilia Running Team Palermo del presidente Leonardo Lunetto, nata nel 2022 e capace di scalare velocemente i vertici nazionali e a Catania è stata a lungo in corsa per un posto sul podio maschile chiudendo alla fine con uno strepitoso 5° posto.

Un gruppo di atleti dalla Sicilia Running Team palermo

“Siamo felici – ci dice entusiasta lo sportivissimo presidente Leonardo Lunetto – con questo quinto posto abbiamo ottenuto un risultato storico per una società siciliana“.

Leonardo Lunetto presidente della Sicilia Running Team Palermo

Sul podio individuale per la Sicilia Running Team Palermo, Ignazio Manfrè bronzo nel triplo (9,01) e Ahmed El Mazoury sui 5000 (15’51″40), ma tutti gli atleti andati in pista e in pedana hanno dato un grande contributo per la conquista del quinto posto finale.

Un gruppo di atleti della Sicilia Running Team Palermo del presidente Leonardo Lunetto

LA SQUADRA. Ecco tutti gli altri protagonisti che hanno contribuito all’impresa della Sicilia Running Team a Catania: Giovanni Agosta, Marco Luggisi, Nicola Cutrona, Giuseppe Barrera (4×400, 5ª in 3’50″48); Giovanni Agosta (400 6° 59″87, 800 9° 2’26″33); Alessandro Triolo, Dario Tarantola, Giuseppe Barrera, Giuseppe Ardizzone (4×100 6ª 46″65); Fabio Cammarata (5000 6° 16’41″31); Michele Palermo (200 hs 7° 31″01); Ignazio Manfrè (lungo 7° 4,22); Giuseppe Ardizzone (200 7° 23″85, 100 7° 11″70); Giuseppe Giarratana (1500 9° 4’43″79); Marco Luggisi (400 11° 58″33); Vincenzo D’Alessandro (alto 14° 1,15, lungo 25° 2,85); Nicola Cutrono (1500 15° 4’29″33); Giuseppe Barrera (200 19° 26″65); Giuseppe D’Ambra (giavellotto 22° 26,16); Francesco Tantillo (disco 24° 24,75) e Ferruccio Di Giuseppe (peso 27° 6,81).

Calogero Scordino (Puntese)

LE ALTRE SICILIANE. In campo maschile al 17° posto hanno chiuso gli etnei della Puntese del presidente Salvatore Sportaro che ha fatto festa per l’ennesimo podio tricolore dell’inossidabile lanciatore agrigentino Calogero Scordino argento nel disco con 34.69 metri e nella top ten del peso 9° con 10,22 e 9° Michele Monteverdi nel triplo con 10,40.

La fondista catanese Daniela Aliquò (Romatletica)

Al femminile al 4° posto della Romatletica ha dato un grande contributo la fondista catanese Daniela Aliquò vincitrice dei 3000 in 11’56″52 e argento sui 1500 in 5’36″50.

Il maestro Luciano Mica e la sua allieva Carmela Micieli (Sal Ct)

A squadre 13° posto della Sal Catania del presidente Giuseppe Sciuto impreziosito dall’argento di Maria Vaneria nel giavellotto (34,52) e dai piazzamenti nelle prime 10 di Giusi Malerba (4ª nel triplo 9,30); Carmela Micieli (5ª nell’alto 1,17); Irene Messina (6ª martello 31,81); Antonella Esposito (6ª lungo 4,25); Irene Penzin (8ª lungo 4,25) ed Emilia Russo (9ª martello 29,63).

Antonella Esposito (Sal Ct)

