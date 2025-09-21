Sport
Atletica: nella finale scudetto master di Catania storico 5° posto della Sicilia Running Team Palermo
La squadra del presidente Leonardo Lunetto nata nel 2022 continua la scalata ai vertici nazionali. Al 17° posto la Puntese e tra le donne 13° posto della Sal Catania
La due giorni tricolore al campo scuola di Catania organizzata dalla Goal And Brain di Gianfranco Belluomo, ha assegnato i due scudetti 2025 di atletica master con i bresciani della Virtus Castenedolo al maschile e l’Atletica Insieme Verona al femminile che si sono laureati nuovi campioni d’Italia a squadre.
SICILIA RUNNING TEAM PALERMO NELLA STORIA. In finale anche tre squadre siciliane con la Sicilia Running Team Palermo del presidente Leonardo Lunetto, nata nel 2022 e capace di scalare velocemente i vertici nazionali e a Catania è stata a lungo in corsa per un posto sul podio maschile chiudendo alla fine con uno strepitoso 5° posto.
“Siamo felici – ci dice entusiasta lo sportivissimo presidente Leonardo Lunetto – con questo quinto posto abbiamo ottenuto un risultato storico per una società siciliana“.
Sul podio individuale per la Sicilia Running Team Palermo, Ignazio Manfrè bronzo nel triplo (9,01) e Ahmed El Mazoury sui 5000 (15’51″40), ma tutti gli atleti andati in pista e in pedana hanno dato un grande contributo per la conquista del quinto posto finale.
LA SQUADRA. Ecco tutti gli altri protagonisti che hanno contribuito all’impresa della Sicilia Running Team a Catania: Giovanni Agosta, Marco Luggisi, Nicola Cutrona, Giuseppe Barrera (4×400, 5ª in 3’50″48); Giovanni Agosta (400 6° 59″87, 800 9° 2’26″33); Alessandro Triolo, Dario Tarantola, Giuseppe Barrera, Giuseppe Ardizzone (4×100 6ª 46″65); Fabio Cammarata (5000 6° 16’41″31); Michele Palermo (200 hs 7° 31″01); Ignazio Manfrè (lungo 7° 4,22); Giuseppe Ardizzone (200 7° 23″85, 100 7° 11″70); Giuseppe Giarratana (1500 9° 4’43″79); Marco Luggisi (400 11° 58″33); Vincenzo D’Alessandro (alto 14° 1,15, lungo 25° 2,85); Nicola Cutrono (1500 15° 4’29″33); Giuseppe Barrera (200 19° 26″65); Giuseppe D’Ambra (giavellotto 22° 26,16); Francesco Tantillo (disco 24° 24,75) e Ferruccio Di Giuseppe (peso 27° 6,81).
LE ALTRE SICILIANE. In campo maschile al 17° posto hanno chiuso gli etnei della Puntese del presidente Salvatore Sportaro che ha fatto festa per l’ennesimo podio tricolore dell’inossidabile lanciatore agrigentino Calogero Scordino argento nel disco con 34.69 metri e nella top ten del peso 9° con 10,22 e 9° Michele Monteverdi nel triplo con 10,40.
Al femminile al 4° posto della Romatletica ha dato un grande contributo la fondista catanese Daniela Aliquò vincitrice dei 3000 in 11’56″52 e argento sui 1500 in 5’36″50.
A squadre 13° posto della Sal Catania del presidente Giuseppe Sciuto impreziosito dall’argento di Maria Vaneria nel giavellotto (34,52) e dai piazzamenti nelle prime 10 di Giusi Malerba (4ª nel triplo 9,30); Carmela Micieli (5ª nell’alto 1,17); Irene Messina (6ª martello 31,81); Antonella Esposito (6ª lungo 4,25); Irene Penzin (8ª lungo 4,25) ed Emilia Russo (9ª martello 29,63).