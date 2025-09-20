Atletica, oggi ai Mondiali c’è da tifare per Nadia  Battocletti in finale sui 5000 e batterie delle staffette con Matteo Melluzzo e Alice Mangione

Gare

A Tokyo penultima giornata e ultima frazione nella 4x100 per il siracusano (Marcell Jacobs in seconda) e nella 4x400 donne per la nissena

Oggi penultima giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo e c’è attesa per la finale dei 5000 in programma alle 14.29 con l’Italia che insegue la settima medaglia con in pista Nadia Battocletti già argento sui 10.000. Dopo l’oro di Mattia Furlani nel lungo, i tre argenti di Battocletti, Antonella Palmisano nella 35 km di marcia e Andrea Dellavalle nel triplo e i due Bronzi di Leo Fabbri nel peso e Ilias Aoani nella maratona, l’Italia potrebbe battere il record di medaglie che ha già eguagliato che appartiene all’edizione iridata di Göteborg 1995: 2 oro, 2 argenti e 2 bronzi.

STAFFETTE: IN PISTA MELLUZZO E MANGONE. Intanto definite le formazioni delle staffette azzurre in gara nelle batterie di oggi è nei quartetti scelti dal prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra, ci saranno due siciliani, il suo allievo Matteo Melluzzo, il velocista siracusano ultimo frazionista della 4×100 maschile che schiera Marcell Jacobs in seconda e la sprinter nissena Alice Mangione Mangione ultima frazionista della 4×400 donne. Nell’ultima frazione della 4×100 in ultima la lombarda Alessia Pavese che si allena a Catania con Di Mulo.

LE SQUADRE. Ecco i quartetti che tra poco andranno in pista a Tokyo. 4×100 uomini Desalu – Jacobs – Patta – Melluzzo

4×100 donneFontana – Hooper – Kaddari – Pavese