Atletica: oggi al meeting internazionale di Savona in pista i due sprinter siciliani Matteo Melluzzo e Filippo Randazzo

Esordio sui 100 per i due allievi del prof. Filippo Di Mulo. In gara anche Alessia Pavese che si allena a Catania. Sabato la nissena Alice Mangione in gara sui 400 al meeting di Zagabria. Domani si presenta il Golden Gala in programma il 6 giugno all'Olimpico di Roma

La grande stagione dell’atletica in Italia entra nel vivo. Oggi pomeriggio a Savona in programma il tradizionale meeting internazionale e domani invece a Roma si presenta il Golden Gala Pietro Mennea in programma il 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma con una start list stellare.

Oggi la 14ª edizone del meeting internaiionale “Città di Savona” vedrà dalle 15,50 su piste e pedane dello stadio Fontanassa il meglio dell’atletica italiana e tante stelle internazionali, nell’evento che fa parte del Challenger Continental Tour.

Attesa sui 400 ostacoli per la prova dell’azzurro Alessandro Sibilio reduce dal successo in Diamond League a Doha sui 400 ostacoli in 49″32. Nei 110 ostacoli torna in pista il campione europeo Lorenzo Simonelli, 13″44 all’esordio a Doha, che ritrova lo statunitense Jamal Britt, 2° in Qatar e il giamaicano Omar McLeod, oro ai Giochi di Rio 2016. Anche nel peso c’è l’oro degli Europei di Roma 2024, il primatista italiano Leonardo Fabbriche ha vinto domenica con 20,79 a Neustadt, in Germania, e stavolta se la vedrà con gli altri azzurri Zane Weir e Nick Ponzio.

Il prof. Filippo Di Mulo con i due suoi allievi Matteo Melluzzo e Filippo Randazzo (Fiamme Gialle)

ESORDIO SUI 100 PER MELLUZZO E RANDAZZO. Sui 100 non ci saranno Jacobs, Ali e Tortu, ma il cast vede in gara tutti gli altri migliori azzurri in testa il siracusano Matteo Melluzzo e l’etneo Filippo Randazzo il suo compagno di squadra alle Fiamme Gialle e di allenamenti a Catania con il prof. Fiippo Di Mulo.

“Matteo è reduce della gare con la 4×100 ai Mondiali di staffette – fa il suo esordio il prof. Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra – mentre per Filippo si tratta dell’esordio assoluto. Hanno lavorato bene in queste ultime settimane come penso possa fare bene sui 100 anche Alessia Pavese che adesso allena a Catania e anche lei reduce dai Mondiali di staffette“.

Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) oro agli Europei di Roma 2024 con la 4×100 (Foto Fidal)

Matteo Melluzzo personale di 10″12, oggi alle 15,50 correrà la prima batteria in terza corsia e avrà come avversari nella corsa alla finale in programma alle 17,42, Roberto Rigali (10″19), il britannico Louie Hinchliffe personale di 9″95, il francese Mateo Pablo (10″08) e l’olandese Taymir Burnet (10″09). Alle 16,25 nella seconda batteria a caccia dei primi due posti o dei due migliori tempi che qualificano per la finale, Filippo Randazzo, personale di 10″23 nel 2021 a Roma, oltre che con gli azzurri Samuele Ceccarelli (10″13) e Lorenzo Patta (10″13), dovrà vedersela con l’ivoriano Arthur Cissè (9″93) e il colombiano Ronal Longa (9″99).

Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) dai trionfi nel lungo alla nuova avventura nello sprint

Alessia Pavese (Cs Aeronautica) oggi all’esordio stagionale sui 100

Alessia Pavese correrà alle 16,05 la prima batteria in seconda corsia e per la lombarda con un personale di 11″35 avversari di spessore come la spagnola Isabel Maria Perez (11″07), l’ungherese Boglark Takacs (11″10) e la statunitense Alaysha Johnson (11″36).

La nissena Alice Mangione (Cs Esercito) (Photo: Sportmedia)

SABATO A ZAGABRIA IN PISTA ALICE MANGIONE. Sabato invece toccherà alla nissena Alice Mangione correre i 400 al meeting di Zagabria, dopo aver fatto bene con la 4×400 donne e la 4×400 mista ai Mondiali di staffette. Alice Mangione comincerà da Zagabria la caccia al suo primo -51″ in carriera e migliorare il suo personale di 51″07.

Mattia Furlani sarà tra le stele del Golden Gala Pietro Mennea del 6 giugno a Roma

GOLDEN GALA: TANTI CAMPIONI A ROMA. Sono già 6 i campioni olimpici nel cast dell’edizione n. 45 del Golden Gala Pietro Mennea-Presented by IP, tappa italiana della Wanda Diamond League in programma venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma: la due volte regina di Parigi Beatrice Chebet (Kenya) in gara nei 5000 con la neo-primatista d’Europa dei 5 km Nadia Battocletti, il greco Miltiadis Tentoglou che nel lungo sfiderà il campione del mondo indoor Mattia Furlani, e poi Quincy Hall (Usa) nei 400, Hamish Kerr (Nuova Zelanda) nell’alto, Valarie Allman (Usa) nel disco e Thea LaFond (Dominica) nel triplo.

Marco Sicari meeting director del Golden Gala e Stefano Mei presidente della Fidal nazionale