Atletica: oggi e domani a Palermo, da Larissa Iapichino a Filippo Randazzo e Riccardo Meli, in pista e in pedana tanti big azzurri e siciliani

Per molti si tratterà dell'ultimo test prima degli Europei dal 7 al 12 giugno a Roma e per i team siciliani la caccia ai punti per accedere alle finali tricolori di società 2024. Oggi a Bruxelles in gara la nissena Alice Mangione

Lo Stadio “Delle Palme-Vito Schifani” di Palermo, ospiterà oggi e domani il campionato regionale di società assoluto di atletica. In palio punti importanti per definire le griglie delle finali tricolori che assegneranno lo scudetto 2024 e i piazzamenti per le altre finali Argento e B.

Un fine settimana di grande atletica e non solo, perchè per l’occasione verrà ricordata la figura dell’agente di scorta e atleta Vito Schifani (era un buon quattrocentista), rimasto vittima della strage di Capaci del 23 maggio del 1992, dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e oltre a Vito Schifani anche gli altri agenti di scorta Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

L’azzurra Larissa Iapichino (Fiamme Oro) in gara domani nel lungo

A Palermo la possibilità di vedere in azione i migliori big dell’atletica siciliana ma anche diversi azzurri che vedremo protagonisti agli Europei in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Apre la lista nei salti, per la gioia di Michele Basile, il tecnico palermitano che fa parte dello staff tecnico azzurro (frequenti a Palermo gli stage per saltatori tenuto da Basile), Larissa Iapichino (Fiamme Oro) che ha scelto Palermo per l’ultimo test pre-Europei di Roma. La Iapichino argento agli Europei indoor con il record italiano fissato a 6,97, proverà a migliorare il 6,67 all’aperto ottenuto ad Atene.

La siracusana Elisa Valenti (Atl. Sr) in azione

L’etnea Agata Valentina Rubino (Pro Sport Valguarnera)

I due tecnici azzurri Filippo Di Mulo e Michele Basile

In pedana troverà domani (via alle alle 15,50) le altre azzurre Veronica Cridas ed Elisa Naldi e la talentuosa siracusana Elisa Valenti (Atletica Siracusa), classe 2007, l’allieva di Pino Maiori atterrata a 6,02 e attesa protagonista anche nel triplo dove ha già ottenuto 13,05 e dove troverà come avversaria Greta Donato (Fiamme Gialle), figlia d’arte, papà Fabrizio nel triplo è stato oro continentale e bronzo olimpico e la mamma Patrizia Spuri primatista italiana dei 400 piani. Nel lungo completa la lista delle migliori l’etnea Valentina Agata Rubino (Pro Sport Valguarnera), l’allieva di Carmelo Giarrizzo sul podio ai tricolopri universitari con il primo + 6 metri in carriera (6,06).

L’etneo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) in azione

E domani sempre nel lungo, ma al maschile riflettori puntati su Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), altro allievo di Carmelo Giarrizzo, a caccia degli 8 metri dopo il 7,92 all’esordio per centrare la qualificazione diretta per gli Europei. Nell’alto maschile da seguire la sfida tra il calabrese Ernesto Pascone (Cus Pa), 2,15 di personale e il siracusano Andrea Magnano (Milone), 2,10.

Lo sprinter ragusano Paride Iacono (Milone) reduce dall’esperienza negli Stati Uniti

Il talento di Solarino Simone Giliberto (Siracusatletica)

La solarinese Alessia Carpinteri (Cus Catania) e il prof. Filippo Di Mulo

La velocità si appresta a regalare grandi risultati e si parte già oggi con i 100 che vedranno al via il ragusano Paride Iacono (Milone) reduce dall’avventura negli Stati Uniti da dove è tornato con il personale sui 100 (10273) e 200 (21″86).

Il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle-Cus Palermo)

Sui 200 attesa per il test dell’azzurro Riccardo Meli (Fiamme Gialle) che torna a correre per il Cus Palermo dove oltre a Iacono troverà il siracusano Simone Giliberto (Siracusatletica), l’allievo di Pasquale Aparo che correrà anche i 400 dove con 47″55 è il numero uno in Italia a livello junior. Tra le donne spicca la siracusana Alessia Carpinteri (Cus Catania), l’allieva del prof. Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra, favorita sui 100 e 200 e una bella lotta si preannuncia sui 400 con due siracusane sotto i 58″, Federica Prazza (Cus Catania) e Auroramaria Aparo (Siracusatletica).

Federica Prazza, Pasquale Aparo e Giorgia Prazza

Fondo e mezzofondo frizzante con tanti talenti nostrani, sugli 800 attesa per i giovani Goodluck Osaro (1’55″11) e Kledi Pio Le Mura (1’55″89) della Siracusatletica di Salvatore Dell’Aquila; sui 1500 e 5000 il favorito è lo straniero della Milone Siracusa, Jean Butoyi che troverà rispettivamente sulla sua strada il giovane Luca Cavazzutti (Siracusatletica) e l’ibleo Giuseppe Gerratana (Aeronautica) che torna a correre per la Running Modica, reduce dal successo nella “Tutta Dritta” di Torino sui 10 km in 29’32” e deciso a migliorare il suo personale di 14’17″68.

Il mitico Totò Antibo e il figlio Gabriele in gara oggi sui 3000 siepi

Wilson Marquez (Siracusatletica) e il prof. Salvatore Dell’Aquila

Il modicano Giuseppe Gerratana (Aeronautica-Running Modica)

Sui 3000 siepi la Siracusatletica di affida a Wilson Marquez (8’48″49) nella gara che vedrà in pista Gabriele Antibo (9’38″72), classe 2004, figlio del grande Totò Antibo. Al femminile si preannuncia un grande 800 con Maria Colajanni (Cus Palermo) scesa a 2’05″89 e Giorgia Prazza (Cus Catania), 2’12″27 che è attesa anche sui 1500 dove troverà la nissena Lorenza Blandi (Cus Palermo), 4’33″52 (favorita anche sui 5000) e Viviana Salonia (Siracusatletica), 4’38″15.

La nissena Lorenza Blandi (Cus Palermo) favorita sui 1500 e 5000

Nei lanci il Cus Palermo può contare su Riccardo Ferrara nel peso e Davide Franco nel martello, in gara anche nel disco dove troverà due talenti siciliani, il palermitano Gaetano Degaetano (Siracusatletica) e l’ibleo Mirko Campagnolo (Milone).

Marcella Roccasalva (triplo) e Mirko Campagnolo (disco) della Milone Siracusa

IL PROGRAMMA. Oggi via alle 14,30 con il martello femminile e chiusura alle 18,35 con le due gare di marcia sui 10 km; domani via alle 14,30 con il martello maschile e chiusura alle 18,30 con la 4×400 maschile.

La velocista nissena Alice Mangione (cs Esercito)