Atletica: oggi pomeriggio a Palermo, l’azzurra Larissa Iapichino tra le stelle del meeting internazionale

Sarà in gara nel salto in lungo con la nuova rincorsa e troverà Elisa Valenti, talento siciliano dei salti. Attesa per le gare di velocità, sui 100 in pista gli azzurri Filippo Randazzo e Alessia Pavese e grande mezzofondo con un 3000 che promette spettacolo. L'8 giugno la nissena Alice Mangione sui 400 in Germania. In un meeting in Danimarca 5° nel disco l'etneo Isidoro Mascali,

La pedana dello stadio “Delle Palme-Vito Schifani” di Palermo vedrà oggi pomeriggio in pedana nel lungo l’azzurra Larissa Iapichino tra le stelle del meeting internazionale Eap Sicily 2025 organizzato dalla Sicilian Athletic Sport Race in collaborazione con l’Asd Media@.

Per Larissa Iapichino quello di oggi sarà il primo test in vista degli impegni in Diamond Leaguenella stagione che culminerà a settembre con i Mondiali di Tokyo.

Oggi a Palermo l’allieva del papà-allenatore Gianni Iapichino e figlia di Fiona May un personale di 7,11 ne lungo record italiano dal 1988 che adesso Larissa insegue (vanta 6,95 all’aperto e 6,97 indoor), avrà la possibilità di effettuare la rincorsa completa da 15 passi e preavvio, e tornerà (la gara di lungo donne scatterà alle 17,05) a saltare in Sicilia a dodici mesi dall’ottimo 6,86 del 2024 su questa stessa pedana.

Larissa Iapichino in azione ai Giochi di Parigi 2024 (F. ANSA / CIRO FUSCO)

Dopo Palermo Larissa Iapichino sarà in gara il 15 giugno in Diamond League a Stoccolma dove troverà la statunitense campionessa olimpica Tara Davis e la tedesca Malaika Mihambo; dal 27 al 29 giugno in azzurro a Madrid per gli Europei a squadre di Madrid; il 19 luglio ancora Diamond League a Londra; il 2 e 3 agosto Assoluti a Caorle; il 16 agosto Diamond League in Slesia e l’eventuale finale il 27 e 28 agosto a Zurigo per provare a bissare il titolo conquistato nel 2024 nelle Finals di Bruxelles.

Elisa Valenti (Atletica Siracusa) in azione

La Iapichino oro con 6,94 agli Europei indoor di Apeldoorn 2025, nel 2024 aveva sfiorato il podio alle Olimpiadi di Parigi con il 4° posto e aveva vinto l’argento agli Europei all’aperto di Roma, oggi troverà in pedana uno dei talenti italiani del lungo, la siracusana Elisa Valenti, classe 2007, allieva alla Siracusa Atletica di Pino Maiori, un personale di 6,07 e anche oggi all’esordio dopo un periodo di stop per un infortunio. “Elisa ha recuperato al meglio – ci dice il prof. Pino Maiori – e adesso vediamo quali saranno le sensazioni in gara per capire cosa manca per tornare al top”.

L’etneo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) oggi in gara sui 100

Oggi a Palermo c’è grande attesa anche per le gare di sprint con in gara sui 100 l’etneo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) allievo a Catania del prof. Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra. Randazzo passato definitivamente alla velocità dopo la straordinaria carriera nel lungo, dopo il 10″38 all’esordio a Savona, riprenderà da oggi la caccia al suo personale di 10″23. “Sto bene e dopo Palermo – ci dice Filippo Randazzo – sabato prossimo correrò in un meeting in Polonia“.

L’azzurra Alessia Pavese (Cs Aeronautica) in azione

La gara dei 100 uomini è in programma alle 16,25 preceduta alle 16,10 dalla prova femminile che vedrà in pista la fidanzata di Randazzo, l’azzurra Alessia Pavese (anche lei si alllena a Catania) in una gara che vedrà in pista il meglio dello sprint siciliano rosa: dalla siracusana Alessia Carpinteri (personale di 11″70; correrà anche i 200), le palermitana Svetlana Fanale (11″72) e due giovani talenti come la palermitana Giorgia Marfia, classe 2008 e l’iblea Chiara Artimagnella, classe 2006, che correranno anche i 200 in programma alle 17,30.

Alessia Carpinteri (Cus Catania) sui 100 e 200

Svetlana Fanale (Cus Palermo) sui 100

Sui 3000 piani (via alle 17,50) che vedranno in gara il trentino Pietro Pellegrini con un personale di 7’57″53, si rivedranno in azione i due fratelli gemelli trapanesi Luca e Marco Coppola, classe 2007, reduci da due strepitose prestazioni 10 giorni fa sui 1500 su questa stessa pista: Marco ha corso in 3’47″46 limite per gli Europei juniores e Luca si è migliorato in 3’51″90.

La sprinter nissena Alice Mangione (cs Esercito)

ALICE MANGIONE IN GERMANIA. L’8 giugno torna in pista la sprinter nissena Alice Mangione (Cs Esercito) impegnata sui 400 piani in un meeting in Germania.

L’etneo Isidoro Mascali e e il peloritano Carmelo Impalà in danimarca