Atletica: oggi via agli Assoluti, Battocletti, Furlani, Iapichino, Fabbri e “Gimbo” Tamberi priomettono spettacolo

Sport

A Caorle oltre ad altri campioni azzurri (tra gli assenti spiccano i nomi di Jacobs, Melluzzo e Patta) in pista e pedana un nutrito gruppo di campioni siciliani in testa i due fratelli Ala e Osama Zoghlami favoriti per l'oro sui 3000 siepi

L’1 agosto del 2021 ai Giochi di Tokyo tra le 14,30 e le 14,50 “Gimbo” Tamberi e Marcell Jacobs entravano nella storia dell’atletica, il primo oro olimpico nell’alto ex aequo con Barshim e il secondo oro nella finale dei 100 in 9”80.

“Gimbo” Tamberi e Marcell Jacobs

Oggi e domani a Caorle si assegnano i titoli Assoluti e 4 anni dopo “Gimbo” sarà in pedana per capire come procede la marcia di avvicinamento ai Mondiali che si svolgeranno proprio a settembre proprio a Tokyo, mentre Jacobs continuerà ad allenarsi nella sua Desenzano in vista del ritorno in pista il 20 prossimo.

Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi e Stefano mei presidente della Fidal nazionale

Due giornate di grande atletica a cominciare oggi dalle 17 alle 22,35, in palio i primi 12 titoli e subito in pista e in pedana due medaglie olimpiche di Parigi 2024, Nadia Battocletti argento sui 10.000 che oggi alle 21,35 si cimenterà sui 5.000 e domani (alle 21,10) sui 1500 dove ci sarà la siracusana Giulia Aprile e Andy Diaz bronzo in Francia, in gara stasera alle 20,45 nel triplo.

La fondista siracusana Giulia Aprile (Cs Esercito)

Sui 100 uomini “orfani” di Jacobs e di infortunati eccellenti come il siracusano Matteo Melluzzo e Lorenzo Patta e la rinuncia di Filippo Tortu che da martedì sarà in raduno a Nicolosi, l’atleta da battere sarà un lanciatissimo Fausto Desalu.

Alessia Pavese (Cs Aeronautica) e Filippo Randazzo (Gs Fiamme Gialle)

Svetlana Fanale (Cus Palermo) e Megane Aprile (Running Modica)

Ben 33 gli iscritti e in pista ci sarà l’etneo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) (correrà oggi alle 20,30 la 4ª delle 5 batterie con Simonelli e Rigali) che si allena a Catania con il prof. Filippo Di Mulo insieme alla fidanzata lombarda Alessia Pavese (Aeronautica) che correrà i 100 rosa dove ci saranno in pista anche la palermitana Svetlana Fanara (Cus Pa) e l’iblea Megane Aprile (Running Modica), nella gara dove la favorita a Zaynab Dosso che quest’anno ha corso in 11”07.

Il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle)

Sempre oggi esordio nelle batterie dei 400 piani (alle 18,40) per il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle) e sugli 800 (alle 20,40) in pista la palermitana Maria Colajanni (Cus Pa) che oltre al primo -2’ in carriera insegue la finale di domani alle 19,25.

La palermitana Maria Colajanni (Cus Palermo) 10ª all time in Italia sugli 800 assoluti con 2’00″71

Maria Colajanni è allieva di Gaspare Polizzi che sui 3000 siepi domani (via alle 18,45) schiera i due gemelli trapanesi Ala (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica) che si giocheranno il titolo in famiglia e per il restante posto sul podio in corsa l’ibleo Carmelo Cannizzaro (Running Modica) e il marocchino cresciuto in Sicilia Zouhir Saharan (Sicilia Running Team Palermo).

Ala e Osama Zoghlami con il prof. Gaspare Polizzi

Domani alle 19,55 gara di alto impreziosita oltre che dalla presenza di “Gimbo” Tamberi, anche da quella dei suoi eredi Stefano Sottile già andato oltre i 2,31 e Matteo Sioli oro agli Europei Under 23 eguagliando il personale di 2,30.

Gli eredi di Gimbo Tamberi: Manuel Lando e Matteo Sioli

“Gimbo” Tamberi in gara domani nell’alto

Andrea Magnano (Milone Siracusa) in gara domani nella finale del salto in alto

Tamberi quest’anno non è andato oltre i 2,16 al Golden di Roma, ma è un grande agonista e darà tutto per provare a centrare il 10° tricolore in carriera. In pedana anche il calabrese del Cus Palermo Ernesto Pascone salito quest’anno a 2,20 e il siracusano Andrea Magnano (Milone Siracusa) che quest’anno ha ottenuto il personale con la misura di 2,13 e per la Milone in gara (oggi alle 19,35 le batterie) sui 400 ostacoli Alessio Sommacal.

Larissa Iapichino (Fiamme Oro) in azione

E domani c’è grande attesa per le due finali di lungo: al femminile (via alle 18,25) Larissa Iapichino capace il 31 maggio scorso a Palermo ad andare oltre i 7 metri (7,06), è la la favorita e stesso discorso al maschile (via alle 20,25) per Mattia Furlani che quest’anno ha avvicinato il personale di 8,38 atterrando a 8,37.

Leonardo Fabbri (Cs Aeronautica) a caccia dell’ennesimo +22 metri nel peso

Nei lanci in pedana nel peso (domani alle 20,15) Leonardo Fabbri va a caccia dell’ennesimo + 22 metri e nel disco (domani alle 18,35) spazio anche a due talenti siciliani, il palermitano Danilo D’Alessandro ((Athletic Club 96 Bolzano) e l’etneo Isidoro Mascali (Nissolino Roma).

I PROTAGONISTI. Ecco l’elenco degli atleti e le atlete siciliane e delle società isolane e non in gara oggi e domani agli Assoluti di Caorle.

Goal Abd Brain Catania: Gloria Guerretta (10 km marcia).

Il calabrese Ernesto Pascone (Cus Palermo) in gara domani nell’alto

Cus Palermo: Maria Colajanni (800), Svetlana Fanale (100), Ernesto Pascone (alto).

Svetlana Fanale (Cus Palermo) in azione

Sicilia Running Team Palermo: Mustafà Belghiti (5000), Zouhir Saharan (3000 siepi).

Carmelo Cannizzaro (Running Modica)

Gs Fiamme Oro Padova: Ala Zoghlami (3000 siepi).

Megane Aprile (Running Modica) in gara sui 100

Running Modica: Megane Aprile (100), Carmelo Cannizzaro (3000 siepi).

Cs Esercito Roma: Giulia Aprile (1500 e 5000).

Cs Aereonautica Militare Roma: Osama Zoghlami (3000 siepi).

L’etneo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle)

Gs Fiamme Gialle Roma: Riccardo Meli (400 piani), Filippo Randazzo (100).

Milone Siracusa: Andrea Magnano (alto), Alessio Sommacal (400 ostacoli).

Il palermitano Danilo D’Alessandro in gara nel disco

Athletic Club 96 Bolzano: Danilo D’Alessandro (disco).

Il catanese Isidoro Mascali in gara nel disco