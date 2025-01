Atletica: parte da Catania la nuova avventura nello sprint del saltatore etneo Filippo Randazzo

Sport

Si allenerà con il gruppo di velocisti del prof. Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra. Il 18 l'esordio sui 60 piani indoor ad Ancona insieme a Matteo Melluzzo e Alessia Carpinteri

Catania continua ad essere la capitale della velocità italiana e non solo per la conferma del tecnico etneo Filippo Di Mulo come responsabile dello sprint azzurro. Tra il campo della Cittadella del Cus Catania e il campo scuola di Picanello, il tecnico catanese segue velocisti che arrivano da tutte le parti e presto nel capoluogo etneo si susseguiranno diversi stage azzurri.

Il prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra

Al gruppo che comprendeva il siracusano Matteo Melluzzo, nel 2024 campione europeo all’Olimpico di Roma con la 4×100 e quarto sempre col quartetto azzurro ai Giochi di Parigi, si sono aggiunti altri sprinter di valore come la lombarda Alessia Pavese e l’etneo Filippo Randazzo che sono anche legati sentimentalmente. Per Filippo Randazzo, classe 1996, pluricampione italiano nel salto in lungo con un personale di 8,12 e tra i più grandi talenti italiani in questa specialità insieme a Mattia Furlani, si tratta di un cambiamento radicale anche se l’allievo di Carmelo Giarrizzo nel 2021 aveva corso i 100 in 10″23.

Alessia Pavese e Filippo Randazzo

“Filippo Randazzo è arrivato alla decisione di lasciare il salto in lungo – spiega il prof. Di Mulo – dove è tra i migliori in Italia e in azzurro ai Giochi di Tokyo 2021 per i troppi problemi fisici che lo attanagliavano e così di comune accordo con la sua società, le Fiamme Gialle e soprattutto con il tecnico che l’ha forgiato, Carmelo Giarrizzo, ha maturato questa decisione. Filippo si è subito inserito nel nostro gruppo e stessa cosa ha fatto Alessia Pavese e i due stanno lavorando al meglio per presentarsi al via della stagione 2025. Per Filippo Randazzo, Matteo Melluzzo e Alessia Carpinteri è già certo l’esordio il 18 prossimo sui 60 al meeting di Ancona, nei prossimi giorni valuterò invece le condizioni di Alessia Pavese che esce da un infortunio”.

Matteo Melluzzo, Alessia Pavese e Filippo Randazzo

BLANCA PARZIANO, CLASSE 2010, LA PIU’ PICCOLA. Un gruppo di sprinter di tutte le categorie e così si parte dalla piccola Blanca Parziano, classe 2010, che sta preparando l’esordio indoor a Palermo, a Giuseppe Leonardi, classe 1996, che quest’anno proverà a ritornare tra i migliori in Italia nel giro di pista.

La giovane sprinter etnea Blanca Parziano, classe 2010

“Ho un gruppo veramente motivato – sottolinea il prof. Di Mulo – che lavora con grande entusiasmo e soprattutto ha tanta voglia di fare bene».

Il prof. Filippo Di Mulo con il suo gruppo di velocisti