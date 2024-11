Atletica: premiato a Roma Andrea Ippolito, giovanissimo talento di Lentini

Sport, Siracusa

Davanti al presidente del Coni Giovanni Malagò, l'atleta della Siracusatletica ha ricevuto il riconoscimento promosso dall'Unione nazionale Veterani Sportivi

Giovani talenti crescono. Andrea Ippolito, classe 2011, atleta della Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila, continua la scalata ai vertici dell’atletica. Quest’anno è stato grande protagonista nella categoria ragazzi con una serie di risultati importanti in diverse specialità e adesso comincia a raccogliere i primi frutti.

Seby e Andrea Ippolito

Ciliegina sulla torta un prestigioso riconoscimento con Andrea Ippolito premiato alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, in occasione di una cerimonia che si è svolta a Roma nel Salone d’Onore del Coni, come studente sportivo 2024.

“Un riconoscimento – racconta felice Seby Ippolito papà di Andrea – che arriva grazie all’iniziativa indetta dall’Unvs nazionale e che vuole premiare i ragazzi che si sono distinti durante il 2024 a scuola e nello sport”.

E su indicazioni del delegato Coni Gaetano Caserta e del comandante della Guardia di Finanza di Lentini, Piero Risuglia, il premio è stato assegnato con grande merito ad Andrea Ippolito che frequenta la terza media all’Ic “Riccardo da Lentini” di Lentini e quest’anno ha chiuso con prestazioni sui 60 ostacoli (8”8), lungo (5,40), 60 piani (7”6) e peso (14,10) tra le migliori di sempre in Sicilia.

“Andrea ha chiuso un 2024 su pista alla grande – ci dicono all’unisono i genitori di Andrea, il papà Seby e la mamma Cristina Innocca – con risultati significativi che confermano la sua crescita. Andrea ha infatti totalizzato 3284 punti nel tetrathlon, risultando il migliore in Italia nel 2024; ha corso i 150 in 19”20 e anche qui ha chiuso da leader in Italia e terzo di sempre in Sicilia e la stessa cosa ha fatto correndo alla grande i 200 ostacoli in 28”39”.

Seby, Andrea e Cristina Ippolito