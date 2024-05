Atletica: primato italiano di Simonelli nei 110 ostacoli

agenzia

Al meeting di Nancy il romano ottiene anche il pass olimpico

ROMA, 25 MAG – E’ subito record italiano per Lorenzo Simonelli nella gara di esordio stagionale all’aperto. Al debutto l’azzurro vola in 13″21 (vento -0.4) con il successo sui 110 ostacoli al meeting di Nancy, in Francia, e migliora il primato nazionale di 13″27 stabilito da Paolo Dal Molin quasi tre anni fa a Rovereto, il 26 giugno del 2021. Ricomincia con questo exploit il 21enne romano dell’Esercito, argento nei 60hs ai Mondiali indoor di Glasgow quest’inverno dopo aver superato per ben quattro volte il record italiano in sala fino a 7″43. Spettacolare la sua azione tra le barriere, veloce e potente. Nettamente battuti gli avversari, dal polacco Damian Czykier (13″38) al giamaicano Omar McLeod (Assindustria Sport, 13″45), oro olimpico a Rio 2016. Ora Simonelli può sognare agli Europei nella sua città. Il giovane fuoriclasse allenato da Giorgio Frinolli timbra anche lo standard per i Giochi di Parigi, che era fissato proprio a 13″27, e si inserisce al secondo posto nelle liste europee stagionali, a un centesimo dal belga Michael Obasuyi (13″20 la scorsa settimana).

