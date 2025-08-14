agenzia
Atletica: problema fisico, Jacobs salta 2 eventi Diamond League
Staff "lieve lesione muscolare, obiettivo restano i Mondiali"
ROMA, 14 AGO – Un problema fisico per Marcell Jacobs nell’avvicinamento ai mondiali di atletica leggera in Giappone. L’atleta campione olimpico, fa sapere il suo staff, “ha cancellato la partecipazione agli appuntamenti previsti di Diamond League a Losanna e Bruxelles del 20 e 22 agosto, a causa di una lesione muscolare di lieve entità occorsa in questi giorni durante l’allenamento”. Per Jacobs, “resta l’obiettivo principale dei campionati del mondo di Tokyo”.
