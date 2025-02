Atletica: record mondiale mezza maratona per l’ugandese Kiplimo

agenzia

Il primato realizzato a Barcellona, Crippa quarto al traguardo

ROMA, 16 FEB – L’ugandese Jacob Kiplimo ha stabilito il nuovo record mondiale di mezza maratona, vincendo con il tempo straordinario di 56’42” la eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks, gara su strada con etichetta World Athletics Gold Label. Il 24enne due volte campione del mondo di cross è stato sempre in testa da solo e senza ‘lepri’, abbassando di ben 49 secondi il precedente record dell’etiope Yomif Kejelcha (57:30). E’ il più grande singolo miglioramento del record di mezza maratona maschile. In gara a Barcellona c’era anche l’azzurro Yeman Crippa, che ha chiuso al quarto posto con il tempo di 59’52”. Crippa detiene il primato italiano con il tempo di 59’26”, realizzato tre anni fa. Un crono che all’esordio stagionale rilancia le ambizioni del campione europeo in carica.

