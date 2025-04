Atletica: regionali giovanili sotto il segno dei peloritani della Duilia Barcellona e delle trapanesi dell’Atletica leggera Sprint

Sport

Assegnati a Palermo i primi titoli del 2025 per la categoria ragazzi/e. Grande successo tecnico e organizzazione curata nei particolari dal Team Atletica Palermo

Il campo di atletica del Cus Palermo ha ospitato la finale dei campionati di società su pista ragazzi e ragazze, in palio i primi titoli della stagione 2025 all’aperto e su un lotto di 27 società e ben 210 atleti in gara a spuntarla sono stati i ragazzi peloritani della Duilia Barcellona del presidente Aldo Iraci e le ragazze trapanesi dell’Atletica Leggera Sprint del presidente Giovanni Spalla.

Una bellissima giornata di atletica curata nei particolari dal Team Atletica Palermo del presidente Marco D’Agostino che ha visto in azioni numerosi talenti dell’atletica siciliana sotto gli sguardi del consigliere nazionale della Fidal Totò Gebbia.

Il gruppo del Team Atletica Palermo che ha curato nei particolari l’organizzazione dei campionati siciliani giovanili

“Un pomeriggio di sport, divertimento e sano agonismo di tutti i partecipanti –ci dice Salvo Azzaretto del Team Atletica Palermo – che si sono misurati su 9 delle discipline previste. Ringraziamo la Fidal Sicilia per l’assegnazione di questo campionato , il campo del Cus Palermo per l’ospitalità, il personale sanitario, il gruppo dei cronometristi Palermo, il gruppo giudici gara ,il delegato tecnico della manifestazione Giorgio Giacalone, Cesare Di Cesare per la grandissima collaborazione nell’allestimento del campo gara e tutto il nostro splendido gruppo“.

LE CLASSIFICHE. Titolo ragazze all’Atletica Leggera Sprint davanti alle peloritane dell’Atletica Savoca e podio completato dal Cus Palermo. A seguire in classifica Altis Athletics, Universitas Palermo, Milone Siracusa, Sicilia Running Team, Atletica Vittoria, Torrebianca, Podistica Capo d’Orlando, Scuola Atletica Misilmeri e Pol. Europa Messina.

Il podio della categoria ragazze

La Duilia Barcellona ha vinto il titolo ragazzi precedendo i palermitani della Scuola di Atletica Misilmeri e gli etnei dell’Altis Athletics e ai piedi del podio Atletica Savoca, Virtus Acireale, Podistica Capo d’Orlando, Team Atletica Palermo, Sicilia Running Team, Pol. Europa Messina, Milone Siracusa, Asd Torrebianca.

Il podio della categoria ragazzi

TALENTI IN GAMBA. Individualmente sono arrivati risultati interessanti dai 1000 ragazzi con due atleti sotto i 3′, Gianluca Spallina (Scuola di Atl. Misilmeri) 2’53″96 e Alessandro Cicala (Team Atletica Palermo), 2’58’55”. Nel salto in lungo 4,60 di Claudia Messina (Atletica Leggera Sprint) e 4,86 di Giulio Enea (Cus Palermo); nei lanci 54,59 di Ettore Giuffrida (Podistica Capo d’Orlando) e sprint vincenti sui 60 piani Claudia Messina (Atletica leggera Sprint), 8″59 e bis di Giulio Enea (Cus Palermo) 8″37.

I campioni della Duilia Barcellona