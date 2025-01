Atletica: sabato a Mistretta il Premio Azzurri d’Italia, sul palco il velocista Matteo Melluzzo

Sport

Il siracusano, oro con la 4x100 agli Europei di Roma 2024, riceverà il premio "Roberto Cecchinato". Sul palco anche Roberto Gueli presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e i protagonisti del circuito Running Sicily 2024

Una stagione 2024 che Matteo Melluzzo ricorderà a lungo. Lo sprinter siracusano con l’Italia ha vinto l’oro con la staffetta 4×100 agli Europei di Roma e sempre col quartetto azzurro è stato quarto ai Giochi di Parigi, tutto questo dopo aver ottenuto il primato personale sui 100 con un significativo 10″12.

Il velocista siracusano Matteo Melluzzo, in azione agli Europei di Roma 2024 e in copertina con Marcell Jacobs

Sabato l’allievo del prof. Filippo Di Mulo, aprirà il suo 2025 ricevendo il Premio Azzurri d’Italia che nel 2019 aveva ricevuto come giovane promessa della velocità. Sabato alle 16,15 a Mistretta, Matteo Melluzzo stavolta riceverà il premio “Roberto Cecchinato”. Matteo Melluzzo salirà sul palco del Salone di Palazzo Mastrogiovanni Tasca della cittadina messinese nell’ambito dell’evento “La Sicilia premia i campioni dello sport” organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Mistretta, dall’Asd Agex del prof. Nando Sorbello e dalla sezione di Palermo dell’Associazione Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia, guidata dall’ex olimpionico di fondo, il prof. Antonio Selvaggio.

Matteo Melluzzo e il suo tecnico, il prof. Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra

In scaletta il 12° Premio Azzurri d’Italia e l’atto conclusivo del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Nuova Sport Car Mini con la consegna dei riconoscimenti agli atleti che hanno primeggiato nelle diverse categorie.

Nando Sorbello (Asd Agex) e Antonio Selvaggio (Azzurri d’Italia)

“Il Premio Azzurri d’Italia – sottolineano Nando Sorbello e Antonio Selvaggio – non è solo un riconoscimento sportivo, ma una celebrazione della passione, dell’impegno e della dedizione che atleti, dirigenti, tecnici e sponsor mettono in campo quotidianamente in allenamenti e gare. Ed è anche il momento per ricordare i valori della maglia azzurra. Valori che uniscono e ispirano tante imprese sportive”.

Roberto Gueli Condirettore nazionale della Tgr della Rai e presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia

Come ogni anno verranno premiati anche i giornalisti che hanno “narrato” le imprese sportive dei campioni siciliani. Il riconoscimento andrà Lorenzo Magrì del nostro quotidiano “La Sicilia” e sul palco anche Francesco Triolo di Telecolor. A Roberto Gueli, Condirettore nazionale della Tgr della Rai e presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, il premio speciale “Chiavi della città” dal Sindaco di Mistretta, Sebastiano Sanzarello.

Il prof. Nando Sorbello alla Palermo Half Marathon 2024

Sabato in programma anche la premiazione dei protagonisti del Running Sicily 2024 che lo scorso anno ha visto migliaia di fondisti in gara alle maratone di Malta e Messina, alla mezza di Terrasini, alla Palermo Half Marathon e alla Half Marathon di Mazara.

La partenza della Palermo International Half Marathon del 2024

Per l’occasione verrà presentata l’edizione 2025 del Running Sicily-Trofeo Nuova Sport Car Mini. “Dopo l’edizione da record dello scorso anno – spiega il prof. Nando Sorbello – quest’anno il circuito si arricchirà di novità che si inseriscono sul solco tracciato da tempo di una manifestazione che unisce l’amore per la corsa con quella per la natura ed il patrimonio architettonico-monumentale. La prima tappa, come ogni anno, sarà a Malta il 23 febbraio con la 40ª edizione della LifeStar Marathon, appuntamento di grande prestigio del calendario internazionale”.

