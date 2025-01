Atletica: domenica l’azzurro Marcell Jacobs al debutto indoor a Boston trova lo statunitense Noah Lyles

Sport

I due si ritrovano di fronte dopo la finale olimpica sui 100 ai Giochi di Parigi 2024. Da sabato ad Ancona tricolori indoor junior e promesse con in gara 15 talenti siciliani e lista aperta dai due azzurrini Simone Giliberto ed Elisa Valenti

La stagione dell’atletica entra nel vivo. Domenica a Boston in programma l’esordio del 2025 di Marcell Jacobs, impegnato sui 60 piani indoor nella tappa del World Indoor Tour, dove troverà il campione olimpico in carica e mondiale, lo statunitense Noah Lyles, dopo la finale olimpica di Parigi 2024 vinta dallo statunitense con l’italiano 5°. Marcell Jacobs sarà anche al via della tappa dell’8 febbraio a New York e l’azzurro, campione olimpico sui 100 ai Giochi di Tokyo, che si allena in Florida con il coach Rana Reider, in un’intervista rilasciata a “Citius Mag”, ha confermato l’intenzione di partecipare agli Europei indoor di Apeldoorn dal 6 al 9 marzo in Olanda: “I miei obiettivi immediati per il 2025 includono una buona prestazione agli Europei indoor e la costruzione di solide basi per la stagione all’aperto. La costanza e il miglioramento in ogni gara sono le mie priorità e il mio obiettivo è raggiungere il massimo nei momenti giusti, proprio come ho fatto nel 2024″.

Marcell Jacobs in azione sui 100 ai Giochi di Parigi

TRICOLORI INDOOR PER I TALENTI SICILIANI. E c’è grande attesa in Sicilia per i 15 talenti che sabato e domenica saranno impegnati ai tricolori junior e promesse di Ancona. Aprono la lista i due azzurrini Elisa Valenti (Atletica Siracusa), l’allieva di Pino Maiori, favorita per il titolo nel lungo e triplo junior dove vanta personali 6,04 e 13,16 e lo sprinter di Solarino Simone Giliberto (Fiamme Gialle), allievo di Pasquale Aparo, in corsa per il titolo sui 400 junior dove insegue il personale indoor (47”87) e quello all’aperto (47”29).

Il prof. Pino Maiori ed Elisa Valenti (Atletica Siracusa)

Mohamed Soudassi, Daniele Salemi, Simone Giliberto, il prof. Pasquale Aparo, Giorgia Prazza e Auroramaria Aparo (Siracusatletica)

Ad Ancona il prof. Pasquale Aparo, dopo il forzato forfeit di Nicolas Oliva, schiera altri quattro campioncini, tre sui 400 con l’altro azzurrino Daniele Salemi, personale di 47”58 che punta a fare compagnia sul podio a Giliberto; Mohamed Soudassi 48”38 di personale e nella gara junior donne Auroramaria Aparo personale di 55”83. Completa il gruppo di allievi del prof. Aparo ad Ancona, Giorgia Prazza (Cus Catania) accreditata per un posto sul podio sugli 800 e 1500 promesse dove vanta personali di 2’09″76 e 4’23″75.

La solarinese Giorgia Prazza (Cus Catania)

Ad Ancona a caccia di gloria anche la Milone Siracusa con in testa il saltatore Andrea Magnano, capace il 18 scorso su questa stessa pedana di eguagliare il suo personale di 2,10 nell’alto dove è tra i favoriti per un posto sul podio che è nel mirino del suo compagno di squadra, l’ibleo Mirko Campagnolo nel peso promesse. Completano la pattuglia della Milone Siracusa ad Ancona gli sprinter Salvatore Cangemi e Cristiano Meli impegnati sui 60 piani e Cristiano Spallino sui 60 ostacoli per la categoria junior.

L’ibleo Mirko Campagnolo (Milone Siracusa) in gara nel peso

Luisa Celesia e Andrea Magnano (Milone Siracusa

Andrea Sutera e Antonello Aliberti (Atletica Savoca)

Per il Cus Catania oltre alla Prazza in gara sui 60 piani promesse l’iblea Gaia Denaro; sui 5 km di marcia attesa per il campione siciliano junior, il messinese Andrea Sutera allievo all’Atletica Savoca di Antonello Aliberti, reduce dal 6° posto sui 10 km (47’42”) nella prima prova tricolore di società e per il Cus Palermo in gara ad Ancona le due saltatrici promesse Valeria Ferraro (lungo) e Francesca Orsatti (triplo).

La sprinter iblea Gaia Denaro (Cus Catania)

