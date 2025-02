Atletica: sabato Marcell Jacobs torna in pista a New York, in Polonia i due talenti siciliani Filippo Randazzo e Matteo Melluzzo

Sport

Attesa sui 60 per il campione olimpico e i due formidabili sprinter siciliani. Venerdì la nissena Alice Mangione sui 400 in Germania. Sabato e domenica tricolori allievi con in gara dieci talenti isolani U. 18

Un fine settimana con in pista tanti big dell’atletica italiana. Sabato tocca a Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 ai Giochi di Tokyo 2021, in gara sui 60 a New York dopo l’esordio non proprio soddisfacente di domenica scorsa a Boston: 6″69 in batteria e ripescato per la finale dove ha chiuso 4° in 6″63 nella gara vinta dal suo rivale, lo statunitense Noah Lyles (6″52) davanti al bahamense Terrence Kones (6″57) e l’altro statunitense Austin (6″60).

L’azzurro Marcell Jacobs

“Non dico che dovessi correre in 6″40, ma nemmeno 6″63 o il crono della batteria – il commento di Marcell Jacobs, dopo la gara di Boston – in allenamento si vedevano altri tempi e mi aspettavo di stare intorno ai 6″50. Bisogna rivedere un po’ di cose, l’importante è aver ricominciato a gareggiare: a volte si inizia in salita, altre volte in discesa. Ora a New York si corre di nuovo per provare a ottenere i tempi che so di valere”.

Filippo Randazzo nella sua nuova versione di sprinter, in azione ad Ancona

Marcell Jacobs (Fiamme Oro) e Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) in azione

In tema di sprint azzurro c’è grande attesa per il ritorno in pista sabato di altri due campioni azzurri, l’etneo di San Cono Filippo Randazzo e l’aretuseo Matteo Melluzzo, i due velocisti delle Fiamme Gialle che si allenano a Catania con il prof. Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra.

Filippo Randazzo (Fiamme Gialle)

Filippo Randazzo ha cominciato alla grande questa sua nuova avventura nella velocità dopo aver lasciato i salti, vincendo i 60 piani al meeting “Alessio Giovannini” di Ancona in 6″63 dopo il 6″64 in batteria. E non è stato da meno Matteo Melluzzo 3° col personale eguagliato in 6″65 dopo il 6″70 in batteria e in entrambi le occasioni una grande azione di corsa. Adesso sabato i due allievi di Di Mulo torneranno in pista a Lodz in Polonia con la possibilità di fare ancora meglio e capire se puntare o meno agli Europei indoor di marzo in Olanda.

Filippo Randazzo, Alice Mangione, Matteo Melluzzo e il prof. Filippo Di Mulo

Venerdì invece torna in pista al coperto anche la nissena Alice Mangione dopo l’esordio sul doppio giro di pista di Nantes in 53″04. La sprinter del Cs Esercito sarà impegnata sui 400 al meeting di Karlsruhe. “Vado in Germania – ci dice Alice Mangione – per fare decisamente meglio”.

La nissena Alice Mangione (Cs Esercito)

TRICOLORI ALLIEVI AD ANCONA. E in tema di indoor sabato e domenica ad Ancona in programma i tricolori allievi indoor con in pista e in pedana un nutrito gruppo di talenti siciliani Under 18.

GLI ISCRITTI. Ecco tutti gli iscritti.

Freelance Zafferana: Edoardo Alberati (50 piani e 60 ostacoli).

Alice Scuderi (Altis Athletics)

Altis Atletics: Emanuele Riganati (60 piani), Alice Scuderi (60 ostacoli).

Giulia Candido (Correndo Per Aci)

Correndo Per Aci: Giulia Candido (800).

Duilia Barcellona: Erika Bucca (60 ostacoli).

Cus Palermo: Giulia Cappello (60 piani), Giorgia Marfia (60 piani).

Bike Running Caltavuturo: Ivan Guarnieri (800).

Goodluck Osaro e il prof. Salvatore Dell’Aquila (Siracusatletica)