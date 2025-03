Atletica: Sant’Alessio Siculo capitale del “tacco e punta” nel ricordo dello “scricciolo d’oro” Annarita Sidoti

Sport

Presentato l'evento che domenica sul lungomare della ridente cittadina jonica vedrà in gara oltre 200 atleti, in palio sei titoli tricolori e testimonial la campionessa olimpica Antonella Palmisano. Sabato anteprima con il convegno "Chi va più veloce" con il c.t. azzurro Antonio La Torre

Tutti in marcia domenica a Sant’Alessio nel ricordo di Annarita Sidoti l’indimenticabile “scricciolo d’oro” del “tacco e punta” internazionale (campionessa del mondo ed europea) scomparsa prematuramente il 21 maggio del 2015 lasciando un grande vuoto nel mondo dello sport e soprattutto a chi aveva avuto la fortuna di conoscerla.

Annarita Sidoti, l’indimenticabile “scricciolo” della marcia mondiale, scomparsa prematuramente il 21 maggio del 2015

La gara valida come 2ª prova del campionato italiano di società di marcia-Trofeo “Annarita Sidoti”, organizzata dall’Atletica Savoca e valida per l’assegnazione di sei titoli tricolori individuali, è stata presentata mercoledì scorso nell’Aula consiliare del Comune di Sant’Alessio Siculo che domenica vedrà in azione sul lungomare oltre 200 atleti. Il sindaco Domenico Aliberti, affiancato dal presidente del consiglio comunale Natale Ferlito, dall’assessore allo Sport Roberta Rigano, dalla consigliere Elisabetta Longo, dal comandante della Polizia Municipale Salvatore D’Agata, insieme agli organizzatori dell’Atletica Savoca, in testa Antonello Aliberti dell’Atletica Savoca, hanno spiegato l’evento nei dettagli.

I protagonisti della presentazione al Comune di Sant’Alessio Siculo del tricolore di marcia

“Per un week-end Sant’Alessio Siculo – ha sottolineato l’organizzatore Antonello Aliberti – si ritroverà al centro d’Italia e non solo, visto che saranno tanti anche gli stranieri al via, in un campionato tricolore di alto livello, con gli atleti e le atlete a caccia del “pass” in vista di Europei e Mondiali. Di questo ne siamo felici ed orgogliosi. Abbiamo scelto Sant’Alessio Siculo per il legame con l’Amministrazione, che ringraziamo fortemente, ma anche perché è una location unica, ideale per il circuito isolato sul lungomare, un’oasi perfetta e un autentico punto di riferimento per la riviera jonica“.

Antonio La Torre direttore tecnico dell’Italia

Abbiamo ottimi numeri con 220 iscritti e inoltre, avremo come testimonial la campionessa olimpica Antonella Palmisano, con il direttore tecnico della Nazionale Antonio La Torre, artefice dei grandi risultati ottenuti negli ultimi anni dalla Fidal, chairman al convegno tecnico-scientifico “Chi va più veloce” in programma sabato”.

La campionessa olimpica di marcia a Tokyo 2021 Antonella Palmisano

“Il legame tra Sant’Alessio Siculo e l’atletica è storico – le parole del sindaco Domenico Aliberti –cominciato nel 1936 quando un giovane concittadino Arturo Mastroieni, in un’altra epoca, riuscì ad ottenere il minimo per partecipare alle Olimpiadi di Berlino. Nel suo ricordo è stato poi organizzato un Memorial, diventato gara regionale che va in scena tutti gli anni. Sant’Alessio farà adesso un ulteriore salto di qualità e questo grazie all’Atletica Savoca“.

GLI EVENTI COLLATERALI. L’assessore allo Sport Roberta Rigano, nel corso del suo intervento, ha parlato degli eventi collaterali previsti per sabato: alle 18,30 il “Sant’Alessio Siculo Folk”, la sfilata ed esibizione dei gruppi folkloristici Mata e Grifone, I Molesi, I Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo; alle 21,30 l’appuntamento con la compagnia teatrale “I Sikilia”. Il convegno “Chi va più veloce?”, si svolgerà invece sabato alle 15 nel Salone Convegni Elihotel.

Andrea Sutera e Antonello Aliberti (Atletica Savoca)

Un gruppo di marciatori dell’Asd San Pietro Clarenza con il tecnico Franco Bandieramonte

I SICILIANI AL VIA. Tra i tanti campioni, al via anche un nutruito gruppo di marciatori siciliani. Agatocle Sciacca: Sara Indelicato, Maria Vittoria Maniscalco. Monti Rossi Nicolosi: Gabriele Aiello. Pol. Libertas Militello: Francesco D’Amico. Fiamma San Gregorio: Chiara Barbagllo. Goal and Brain: Gloria Guerretta. Duilia Barcellona: Flavia La Rosa. Atletica Savoca: Elisa De Simone, Martina Leo, Tommaso Rigano, Anita Sturiale, Andrea Sutera. Sicilia Running Team: Giorgio Richiusa. Running Modica: Elena Pisana e Matilde Sangiorgio. Milone Siracusa: Lorenzo Poma.

Gloria Guerretta (Gold and Brain Ct)

Matilde Sangiorgio ed Elena Pisana (Running Modica)

IL PROGRAMMA. Domenica il via verrà dato alle 8,30 con la 20 km assoluta femminile che assegnerà il Trofeo “Annarita Sidoti”; alle 9,30 la partenza della 20 km assoluta maschile e a seguire le competizioni riservate ad allievi e allieve sui 10 km, cadetti sui 6 km e cadette sui 4 km.

Gli organizzatori in occasione dell’omologazione del tracciato che domenica a Sant’Alessio Siculo ospiterà il tricolore di marcia

