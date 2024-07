Atletica: sette magnifici talenti siciliani in azzurro agli Europei Under 18

Sport

Dal 18 prossimo a a Banska Bystrica in Slovacchia in gara Elisa Valenti (triplo), Viviana Salonia e Luca Cavazzuti (1500), Vittore Simone Borromini e Marco Coppola (3000), Luca Coppola (2000 siepi) e Daniele Salemi (400) reduci dalle straordinarie prestazioni ottenute ai tricolori allievi/e di Molfetta

L’atletica italiana prova a livello giovanile a ripetere i fasti ottenuti ai recenti Europei assoluti allo stadio Olimpicodi Roma (dominio assoluto con 24 medaglie: 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi) presentandosi ai nastri di partenza della rassegna continentale Under 18 di Banska Bystrica con ben 66 azzurrini (36 allievi e 33 allieve). E come era successo all’Olimpico di Roma ci sarà tanta Sicilia in azzurro con sette magnifici talenti isolani reduci dalle straordinarie imprese ottenute ai tricolori allievi di Molfetta. Aprono la lista le due splendide siracusane che a Molfetta hanno vinto l’oro: Elisa Valenti (Atletica Siracusa) e Viviana Salonia (Siracusatletica).

Elisa Valenti (Atletica Siracusa) in azzurro dopo l’oro nel lungo e il bronzo nel triplo ai tricolori allieve

Viviana Salonia (Siracusatletica) difenderà i colori azzurri agli Europei U. 18 da neo campionessa italiana allieve sui 1500

Elisa Valenti allieva del prof. Pino Maiori a Molfetta ha vinto il lungo migliorando ulteriormente il suo record regionale portandolo a 6,04 e il bronzo nel triplo con 11,99, specialità che la vedrà impegnata in azzurro in Slovacchia.

Il prof. Pino Maiori ed Elisa Valenti (Atletica Siracusa)

Il prof. Salvatore Dell’Aquila e Viviana Salonia (Siracusatletica)

Viviana Salonia allieva del nuovo “mago” del fondo siciliano, il prof. Salvatore Dell’Aquila, ha impressionato non poco vincendo l’oro nei 1500 alla fine di una gara in solitario e migliorandosi di oltre 11″ per chiudere in 4’27″33 che cancella l’annoso record regionale allieve che con 4’29″3 deteneva dal 1991 la palermitana Patrizia Ritondo.

Vittore Simone Borromini e Giuseppe Giambrone

Il terzo oro sui 3000 piani e la terza maglia azzurra siciliana in Slovacchia porta la firma del talento di Caltavuturo Vittore Simone Borromini che da anni si allena con il tecnico palermitano Giuseppe Giambrone. Borromini in Slovacchia è pronto a fare grandi cose visto che sulla distanza vanta un personale di 8’10″78 secondo tempo “all time” allievi in Italia dopo l’8’03″71 dell’attuale presidente Fidal Stefano Mei.

Luca Cavazzuti e il prof. Salvatore Dell’Aquila (Siracusatletica)

Il prof. Salvatore Dell’Aquila oltre a Viviana Salonia ha qualificato con la sua Siracusatletica per gli Europei U. 18 anche l’altro talento aretuseo Luca Cavazzuti, capace al primo anno in questa categoria di vincere il bronzo col nuovo personale fissato a 3’54″42. Ha sfiorato la convocazione l’altro suo allievo Gooduck Osaro, bronzo sugli 800 in 1’55″20 dopo aver avvicinato con 1’54″18, l’1’53” richiesto per andare in Slovacchia.

Marco Coppola, Pino Barbata e Luca Coppola (Real Paceco)

E da Paceco in azzurro due altri straordinari talenti del fiorente serbatoio di fondisti dell’inossidabile tecnico Pino Barbata: i fratelli Luca e Marco Coppola, rispettivamente argento sui 2000 siepi e sui 3000 piani ai tricolori di Molfetta.

Daniele Salemi e il prof. Pasquale Aparo