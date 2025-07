Atletica: sprinter siciliani in gamba al Trofeo Summer di Palermo

Sport

L'evento organizzato magnificamente dall'Asd Team Atletica Palermo ha visto registrare risultati importanti con la presenza di atleti di ben 33 società provenienti da tutta la Sicilia. Sabato e domenica regionali Assoluti allo Stadio "Vito Schifani" di Palermo

L’impianto del Cus Palermo di via Altofonte a Palermo, ha ospitato un pomeriggio di grande atletica grazie al Trofeo Summer organizzato dall’Asd Team Atletica Palermo di Salvatore Azzaretto che ha visto protagonisti atleti e atlete di tutte le categorie.

Un gruppo di atleti, tecnici e dirigenti del Team Atletica Palermo

“Un bellissimo pomeriggio sportivo –racconta Salvatore Azzaretto – con ben 33 società provenienti da tutta la Sicilia e tantissimi atleti e atlete delle categorie promozionali e assoluti impegnati in gare di velocità, mezzofondo, lanci e salti che hanno arricchito con la loro partecipazione questa manifestazione. “Come Asd Team Atletica Palermo – sottolinea Salvatore Azzaretto – siamo contentissimi e orgogliosi di aver organizzato un altro evento in pista dopo quelli altrettanto partecipati del 6 aprile, 7 maggio e 23 maggio, evidenziando quanto sia importante per il nostro team la promozione dello sport. Ringraziamo il Cus Palermo per l’ospitalità, il gruppo giudici gara, il servizio di cronometraggio, il medico di gara Roberto De Gregorio e tutti i partecipanti e le loro società per la loro presenza”.

Le gare di sprint hanno regalato spettacolo con il gruppo del Cus Palermo di Franceso Siracusa e Totò Mazzara, che ha realizzato prestazioni di assoluto livello. Sono infatti arrivati diversi primati personali (e come in ogni occasione ormai è di rito la foto delle protagoniste in braccio a Francesco Siracusa ndr.). Sui 200 è arrivato per l’allieva Giorgia Marfia (Cus Pa) il personale con 24″76 che sarebbe bastato per andare in finale ai tricolori allievi.

Francesco Siracusa e Totò Mazzara con il gruppo di velociste doc del Cus Palermo

Giorgia Marfia e Francesco Siracusa (Cus Pa)

“Un vero peccato per Giorgia – racconta Francesco Siracusa – perchè senza qualche intoppo poteva giocarsi tutte le sue carte nella finale tricolore. Primati personali anche per la quattrocentista Twen Ophelie che continua a migliorarsi correndo i 200 in 25″65; Svetlana Fanale ha vinto i 200 in 24″30 di buon auspicio in vista dei tricolori Assoluti e sui 200 ha fatto bene anche una ritrovata Martina Cusumano con 24″69″. E sempre sui 200 primati personali anche per Dario Tarantino in 22″96 e Mattia Di Quarto (24″31) nella gara vinta da Francesco Di Marco (22″87) altro sprinter del Cus Palermo“.

Francesco Siracusa e Dario Tarantino (Cus Palermo)

Francesco Siracusa e Twen Ophelie (Cus Palermo).

80 CADETTI: SVETTA L’ACESE CARUSO. Sugli 80 cadetti ancora in luce l’etneo Federico Caruso (Atletica Virtus Acireale) che dopo il bronzo sulla distanza ai regionali e l’oro sui 300, ha vinto in 9″72 e tra le cadette a segno Sabrina De Castro (Cus Pa), 10″50.

Salvo Grasso e Federico Caruso (Atletica Virtus Acireale)

Sui 100 assoluti 11″03 di Luca Cannioto (Cus Pa) e sui 400 assoluti 59″98 di Fabiana Cammarata (Cus Pa). Nelle gare di mezzofondo giovanili successi sui 1000 di Gianluca Spallina (Scuola Atl. Misilmeri) tra i ragazzi (2’57″93) e Sofia Polizzano (Cus Pa), tra le cadette (3’08″87).

LANCI: BADITA (POL. ATL. BAGHERIA) SUPER. Nei lanci ancora in luce la campionessa regionale cadette Iuliana Victoria Badita (Pol. Atletica Bagheria) con l’allieva del prof. Tommaso Ticali che ha vinto il peso (10,67) e il giavellotto (28,89).

Il prof. Tommaso Ticali e Iuliana Victoria Badita (Polisportiva Atletica Bagheria)

TEAM ATLETICA PALERMO OK. Il Team Atletica Palermo ha vinto i 100 assoluti donne con Beatrice La Rocca (13″79); i 1000 cadetti con Lorenzo Lombardo (3’00″40); i 3000 assoluti con lo junior Roberto Cerami (9’31″22); i 5000 assoluti donne con Cristina Garcia Conde (19’14″67) e il giavellotto donne con la junior Enrica Angilella (25,24).

Un gruppo di talenti dell’Asd Team Atletica Palermo