Sport

Atletica: stage azzurro a Formia e Tirrenia per sette giovani talenti siciliani

Dal 2 al 5 gennaio Simone Giliberto, Luca Cavazzuti, Daniele Salemi, Viviana Salonia (Siracusatletica); Elisa Valenti (Atletica Siracusa); Luca e Marco Coppola (Real Paceco) con i propri tecnici al lavoro in cista degli appuntamenti internazionali del 205 che culmineranno con gli Europei Under 20 di agosto in Finlandia

Di Lorenzo Magrì | 19 Dicembre 2024