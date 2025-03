Atletica: stage azzurro a Roma per Mangione, Melluzzo, Meli e Randazzo, nel mirino i Mondiali di staffette in Cina

Sport

La nissena, il siracusano, il palermitano e l'etneo sono stati convocati dal prof. Filippo Di Mulo responsabile della sprint. In 37 al lavoro in un gruppo che comprende anche Filippo Tortu oro olimpico e argento iridato con la 4x100 e Zaynab Dosso oro europeo e argento iridato sui 60 indoor

Lo sprint azzurro sulla rampa di lancio. Il 10 e 11 maggio a Guangzhou in Cina sono in programma i Mondiali di staffette e in vista di questo importante appuntamento dal 31 prossimo al 5 aprile allo stadio Paolo Rosi di Roma è in programma uno stage con i gruppi delle staffette 4×100 e 4×400 per preparar al meglio l’evento fondamentale per la qualificazione ai Mondiali di settembre a Tokyo.

Filippo Tortu allo Stadio Cibali di Catania e nel gruppo gli azzurri Matteo Melluzzo, Filippo Randazzo e Alessia Pavese, il prof. Di Mulo e il papà-allenatore Salvino Tortu

“In palio per ogni gara ci sono 14 posti su 16 a disposizione – spiega il prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra – mentre i due restanti saranno assegnati sulla base delle liste mondiali e quindi non sarebbe male staccare i “pass” iridati senza aspettare i ripescaggi dei tempi”.

Matteo Melluzzo, Riccardo Meli, il prof. Filippo Di Mulo e Alice Mangione negli Stati Uniti 1

Tra i convocati tre allievi a Catania del prof. Di Mulo, il duo delle Fiamme Gialle, il siracusano Matteo Melluzzo e l’etneo Filippo Randazzo che ha lasciato definitivamente il salto in lungo per dedicarsi alla velocità e la sua fidanzata la lombarda Alessia Pavese (Cs Aeronautica).

Matteo Melluzzo e Filippo Randazzo (Fiamme Gialle)

Alessia Pavese e Filippo Randazzo

A completare invece il gruppo dei siciliani al lavoro a Roma ci saranno la nissena Alice Mangione (Cs Esercito) reduce da una straordinaria stagione indoor (prima italiana a scendere sotto il muro dei 52” al coperto battendo con 51”75 un record italiano assoluto che durava da 29 anni) e sempre per la 4×400 il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle).

La nissena Alice Mangione (Cs Esercito)

Il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle) in azione in azzurro

Sono in tutto 37 i convocati e tra i selezionati (20 uomini e 17 donne) e spiccano i nomi dell’oro europeo indoor e argento mondiale in Cina dei 60 piani Zaynab Dosso, appena rientrata da Nanchino e al maschile oltre ai campioni europei della 4×100 Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, l’argento mondiale della staffetta Roberto Rigali e il campione olimpico di Tokyo Fausto Desalu.

Il prof. Filippo Di Mulo, Filippo e Salvino Tortu al campo scuola di Catania

Filippo Tortu è reduce da un mini-stage proprio a Catania con il papà-allenatore Salvino e ha così ha avuto la possibilità di allenarsi con Melluzzo e Randazzo e sotto gli sguardi del prof. Di Mulo. “Uno stage proficuo – commenta Salvino Tortu – ci siamo trovati bene e Filippo per quattro giorni tra pista e palestra ha lavorato al meglio”.

Filippo Tortu ancora ultimo frazionista d’oro con la 4×00 agli Europei di Roma 2024

A Roma al lavoro nel gruppo della 4×400 presenti i vicecampioni europei della staffetta maschile Vladimir Aceti, Riccardo Meli e Edoardo Scotti, quest’ultimo anche argento nella staffetta mista a Roma 2024 insieme ad Alice Mangione e Anna Polinari.

Matteo Melluzzo, Filippo Randazzo e Filippo Tortu al campo scuola di Catania

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA