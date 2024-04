Atletica: stage azzurro per Borromini, Campagnolo, Giliberto, Salemi e Valenti

Sport

I cinque talenti isolani saranno impegnati dal 27 a Formia e Tirrenia in vista di Europei Under 18 e Mondiali Under 20

Dal 27 al 30 prossimo a Formia e Tirrenia stage azzurro per i migliori talenti dell’atletica italiana. Del gruppo convocato dal vicedirettore tecnico per le squadre azzurre giovanili Tonino Andreozzi fanno parte anche cinque campioncini siciliani, in corsa per gli appuntamenti internazionali giovanili del 2024: per la categoria Under 18 gli Europei di Banska Bystrica (Slovacchia, 18-21 luglio) e per gli Under 20 i Mondiali di Lima (Perù) dal 27 al 31 agosto.

Daniele Salemi, il prof. Pasquale Aparo e Simone Giliberto

A Formia in raduno i due formidabili velocisti di Solarino, Simone Giliberto e Daniele Salemi (Siracusatletica), due quattrocentisti allievi del prof. Pasquale Aparo che anche senza una pista continua a sfornare campioncini e la saltatrice aretusea Elisa Valenti, la straordinaria specialista di lungo e triplo, allieva all’Atletica Siracusa del prof. Pino Maiori.

Pino Maiori, Elisa Valenti, Simone Giliberto e Pasquale Aparo

Simone Giliberto (Siracusatletica) ed Elisa Valenti (Atletica Siracusa) nel 2023 hanno già vestito l’azzurro

A Tirrenia invece si alleneranno il fondista di Caltavuturo Vittore Simone Borromini (Toscana Atletica Jolly) allievo al Tuscany Camp di Siena di Giuseppe Giambrone e il lanciatore ibleo Mirko Campagnolo (Milone Siracusa), allievo ad Acate del prof. Giuseppe Catarrasi.

Il prof. Giuseppe Catarrasi e Mirko Campagnolo (Milone Siracusa)

Vittore Simone Borromini (Toscana Atletica Jolly) e il suo allenatore Giuseppe Giambrone