Atletica: Stano vince la 35 km di Dublino, tempo per i Mondiali

agenzia

Il marciatore pugliese: 'È andata bene, malgrado il vento'

ROMA, 15 DIC – Massimo Stano ha vinto la 35 km di Dublino con il notevole crono di 2h24:19 arrivando a poco più di un minuto dal suo primato europeo (2h23:14) realizzato due anni fa trionfando ai Mondiali di Eugene. Un risultato di valore assoluto con cui il marciatore azzurro non solo riesce subito a firmare nettamente lo standard per la rassegna iridata del prossimo settembre a Tokyo (fissato a 2h28:00) ma dimostra di essere già in ottima condizione. Nella capitale irlandese il portacolori delle Fiamme Oro si rende protagonista di una gara condotta con facilità e chiusa con un finale in progressione al Saint Anne’s Park, in località Raheny, sette giorni dopo aver concluso un raduno in altura in Cina. Alle sue spalle il messicano Ricardo Ortiz, staccato al 25° km, che arriva con un ritardo di quasi due minuti in 2h26:15 mentre è terzo il brasiliano Caio Bonfim (2h27:48), argento olimpico della 20 km e due volte bronzo mondiale. Per il 32enne pugliese, campione olimpico nel 2021 sulla 20 chilometri, era la prima uscita agonistica dai Giochi di Parigi dove ha sfiorato la medaglia (quarto a un secondo dal podio) nonostante l’infortunio primaverile e anche la prima 35 km dai Mondiali di Budapest dell’anno scorso in cui si era piazzato settimo. “Sono soddisfatto e mi sono divertito – commenta Stano al sito della Fidal – perché avevo la curiosità di vedere la risposta sette giorni dopo la fine dell’altura, cioè qualcuno in più del solito, e senza finalizzare la preparazione alla gara. È andata bene, malgrado il vento sul percorso: all’inizio ho cercato di stare riparato, ma quando il messicano Ortiz cominciava a perdere ritmo allora mi sono messo davanti. Ho anche provato a scendere sotto i venti minuti nell’ultimo parziale di cinque chilometri, ci sono andato vicino. Ero partito per fare il ‘minimo’ e invece…”. Stano è qualificato su entrambe le distanze (20 km e 35 km) per Tokyo 2025, ultimo grande evento di World Athletics prima dell’introduzione di maratona e mezza nel programma della marcia. “Ma sono tranquillo – sottolinea il pugliese – se penso che ultimamente la consapevolezza non mi manca. Ho svolto una grossa mole di lavoro, che sta pagando, e ora mi aspetta una lunga trasferta in Giappone. Tra un paio di giorni partirò per Tokai dove ho scelto di allenarmi per due mesi e mezzo insieme all’amico Toshikazu Yamanishi, due ori mondiali e un bronzo olimpico in carriera”. Nella tappa Bronze del World Race Walking Tour, ultima prova del 2024 per il circuito mondiale della marcia, in gara anche Michele Antonelli (Aeronautica) che coglie il terzo posto sui 20 km con 1h23:52.

