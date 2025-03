Atletica: stasera agli Europei indoor c’è da tifare per la nissena Alice Mangione in finale sui 400

Sport

Ad Apeldoorn la sprinter di Niscemi dopo la strepitosa prova in semifinale vuole regalare altre emozioni in una terza giornata con altri 7 azzurri in finale: Andrea Della Valle e Andy Diaz (triplo), Larissa Iapichino (lungo), Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo (asta), Matteo Sioli e Manuel Lando (alto)

L’Italia ha fatto festa ieri ad Alpedoorn in Olanda per la prima medaglia vinta nel lungo da Mattia Furlani con 8,12 ad un solo centimetro dall’oro vinto dal bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8,13) e per il ventenne di Rieti si tratta del primo podio internazionale del 2025 dopo aver vinto nel 2024 il bronzo ai Giochi di Parigi e doppio argento ai Mondiali indoor di Glasgow e agli Europei all’aperto di Roma.

Rimane l’amarezza per un titolo che avrebbe meritato con dei nulli oltre gli 8,20 dopo essere arrivato in Olanda con la migliore prestazione mondiale dell’anno (8,37) e la possibilità adesso di rifarsi tra due settimane ai Mondiali indoor di Nanchino.

Mattia Furlani d’argento nel salto in lungo

“Sono più arrabbiato che amareggiato – le parole dopo la gara di Mattia Furlani – perché valgo misure molto migliori di queste, ma ho litigato con la rincorsa: ho sbagliato io la gara. Nello sport ci sta, soprattutto nelle discipline tecniche. È comunque una medaglia internazionale, è sempre importante. Durante la gara ho provato a risolvere i problemi con la rincorsa e purtroppo è andata così. Questa serata mi ha comunque insegnato tantissimo. Ai Mondiali in Cina non sarà un riscatto, non c’è niente da riscattare perché è quello l’appuntamento più importante. Tra due settimane saremo lì per cercare di dare il massimo con tutti i migliori al mondo”.

La gioia di Alice Mangione dopo aver conquistato la finale dei 400 di stasera

LA NISSENA ALICE MANGIONE STREPITOSA. E oggi ad Alpedoorn si continua con ben 15 azzurri in gara e ben otto in finale con i 400 donne che alle 21,50 chiuderanno la terza giornata e vedranno al via in terza corsia la sprinter nissena Alice Mangione. Ieri dopo il 52″20 al mattino in batteria, la velocista di Niscemi allieva al Cs Esercito di Marta Oliva, è stata la sorpresa di giornata chiudendo al 3° posto in semfinale in 52″67 alla fine di una prova strepitosa.

La nissena Alice Mangione: stasera sarà in finale sui 400

Alice Mangione ha corso infatti una semifinale da urlo trovando nel finale un insperato varco all’interno che le ha permesso di infilare le avversarie e chiudere al 3° posto che valeva la finale di questa sera e che suggella una grande stagione al coperto che il 7 febbraio scorso l’ha vista protagonista col nuovo record italiano assoluto in 51″75, a Karlsruhe (prima italiana nella storia sotto i 52″ in sala e battuto un primato che durava da 29 anni!) e stasera e pronta a farci sognare ancora contro avversarie di assoluto livello come la favorita olandese Lieke Klaver (51″15), la spagnola Sevilla (51″23) e la norvegese Jaeger (51″27).

La sprinter nissena Alice Mangione in azione

“In batteria al mattino è stata tutta un’altra gara, non ero contenta – le parole nel dopo corsa di Alice Mangione – in semifinale nel pomeriggio ho resettato tutto, mi sono riposata, ero bella lucida e sono arrivata con una serenità veramente assurda. Poi in gara, quando ho visto quel “buchino” ho detto… adesso vado a prendermi questa finale! L’anno scorso agli Europei all’aperto di Roma ero stata la prima delle escluse, quell’arrabbiatura non mi era ancora passata. Stavolta mi sono presentata con ancora più carica e determinata, e ora posso godermi questa finale: è tutta mia, me la sono meritata e nulla è impossibile“.

Andrea Della Valle e Andy Diaz in finale stasera nel triplo

OGGI IN GARA 15 AZZURRI: 5 IN FINALE. Saranno 15 gli azzurri in gara con grande attenzione per gli 8 finalisti impegnati nella sessione serale quando in rapida successione toccherà nel triplo uomini al bronzo olimpico Andy Diaz e Andrea Dallavalle nel triplo in gara alle 18,40; a Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nell’asta (alle 19,35); Matteo Sioli e Manuel Lando gli eredi di “Gimbo” Tamberi nell’alto (alle 20,09); all’argento europeo Larissa Iapichino nel lungo (alle 20,29) e alla nostra Alice Mangione sui 400 metri (alle 21,50).

Stasera Larissa Iapichino è pronta a farci sognare nella finale del lungo

Gli eredi di “Gimbo” Tamberi: Manuel Lando e Matteo Sioli in finale stasera nell’alto

Catalin Tecuceanu va a caccia della finale degli 800

Eloisa Corio (in azione in batteria) stasera correrà la semifinale degli 800

Stamattina la sessione è cominciata con le batterie dei 3000 donne con Ludovica Cavalli che ha staccato il pass per la finale di domani correndo in 8’55″47; fuori Federica Del Buono (9’11″39) e Micol Majori (9’13″0’1). Alle 12 il 1° turno dei 60 piani uomini con il campione in carica Samuele Ceccarelli nella quinta batteria e il debuttante Stephen Awuah Baffour in seconda. Alle 19,53 e alle 20,13 le semifinali degli 800 con Eloisa Coiro e Catalin Tecuceanu.

Ludovica Cavalli in azione stamattina nella batteria di 3000 dove ha guadagnato la finale di domani

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA