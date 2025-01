Atletica: Stefano Baldini haa inaugurato a Rubiera la “Casa degli Atleti”, nuovo punto di riferimento del fondo azzurro

Sport

Il "Dio di Maratona", oro sui 42,195 km ai Giochi di Atene 2004, avrà la possibilità di incrementare il numero di talenti che già segue da anni. Nel gruppo anche la fondista siracusana Giulia Aprile

Una “Casa degli Atleti” per continuare a plasmare e mandare in orbita fondisti. Stefano Baldini, il “Dio di Maratona”, oro sui 42,195 km ai Giochi di Atene 2004, continua a seguire alcuni dei migliori talenti e campioni del fondo italiano e adesso nel 2025 avrà la possibilità di incrementare la sua attività grazie ad una straordinaria iniziativa che ha realizzato e che permetterà ad altri talenti di essere seguiti da questo grande campione.

Stefano Baldini, il “Dio di Maratona” in trionfo ai Giochi di Atene 2004

L’ex campione azzurro di Castelnovo di Sotto, classe 1971, ha infatti comprato e ristrutturato l’ex Forno Maselli, storica struttura nel centro di Rubiera che potrà accogliere fino a 16 atleti.

Stefano Baldini, classe 1971, un primato sui 42,1985 km di 2h’7″22

“Ormai ci siamo – sottolinea Stefano Baldini – un altro piccolo sogno che diventa realtà, per mettere i nostri ragazzi che fanno sport nelle condizioni di allenarsi, gareggiare e allo stesso tempo studiare e lavorare”.

Stefano Baldini e Pietro Riva arrivato quest’anno a correre la maratona a Valencia in 2h07’37”

Nasce così questo polo a Rubiera, dove Stefano Baldini che dal 2018 non fa più parte dei quadri tecnici della Fidal dove per anni è stato un punto di riferimento per i giovani talenti, continuerà a seguire atleti da lanciare in orbita come ha continuato a fare in questi ultimi anni.

Da Pietro Riva, ai fratelli Dini, ai new entry come la siracusana Giulia Aprile e il fidanzato Joao Bussotti Neves, sono oltre 20 i fondisti che al momento segue Stefano Baldini e altri adesso con questa nuova iniziativa sono pronti ad inserirsi e per tutti obiettivo i Giochi Olimpici.

La siracusana Giulia Aprile alla corte di Stefano Baldini

Giulia Aprile, classe 1995, è nata ad Augusta e dopo aver cominciato con il tennis e nuoto, ha deciso di cambiare per dedicarsi all’atletica. La fondista del Cs Esercito in poco tempo ha scalato i vertici assoluti, specialista dei 1500 dove vanta un personale di 4’07″32. In carriera ha vinto 7 titoli italiani assoluti e ha vestito l’azzurro ai Mondiali indoor 2024, agli Europei indoor 2021, ai Mondiali U. 20 del 2014; agli Europei U. 23 del 2015; ai Mondiali di cross 2017 e agli Europei di cross 2018.

“Sono felicissima di questa scelta – ci dice Giulia Aprile dal Portogallo dove con il gruppo di Stefano Baldini sosterrà uno stage – sto trovando nuovi stimoli e soprattutto una guida straordinaria come Stefano. Avevo bisogno di cambiare e la scelta di avere come guida tecnica Stefano Baldini sono sicura che darà i suoi frutti”.

Giulia Aprile, classe 1995, sette titoli tricolori in carriera, specialista dei 1500

