Atletica: Tamberi domani in Diamond League, ‘dura mentalmente’

In Polonia prima gara dopo delusione Parigi, 'ma combatterò'

ROMA, 24 AGO – “Come sto? Come puoi sentirti dopo tre anni in cui ti alleni ma non puoi esprimerti come vorresti nel momento più importante. Ho fatto di tutto per farmi trovare al meglio a Parigi ed è accaduto tutto quello che non doveva succedere. Non voglio essere triste, ma è veramente dura dal punto di vista mentale”. Così Gianmarco Tamberi nella conferenza stampa di presentazione della tappa della Diamond League in programma domani a Chorzow in Polonia, secondo il sito della Federazione italiana di atletica (Fidal). Sarà la prima gara per il campione olimpico del salto in alto a Tokyo 2021, undicesimo ai Giochi francesi di luglio a causa di calcoli renali accusati fino alle ore precedenti la competizione. “Non so cosa aspettarmi per domani, non so come reagirò – ha aggiunto Tamberi -: però so che adoro questo meeting e che combatterò come sempre”. L’azzurro delle Fiamme Oro sarà in pedana nel Memorial Skolimowska assieme a Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), quarto alle Olimpiadi. Da sfidare il campione olimpico Hamish Kerr (Nuova Zelanda), un’anticipazione del Golden Gala di Roma di venerdì prossimo.

