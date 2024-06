Atletica: Tamberi ‘Vogliamo vittorie e medaglie a Euro ’24’

agenzia

Gimbo: 'Pressione per inizio stagione in casa, ma mi piace'

ROMA, 06 GIU – “Mi aspetto che l’Italia finisca in alto nel medagliere! Devo mettere pressione ai ragazzi, bisogna puntare al massimo. Non ci accontentiamo, vogliamo vittorie e medagliere, preparatevi”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi, oro olimpico a Tokyo e portabandiera azzurro a Parigi, parlando alla vigilia degli europei di atletica che si terranno a Roma. “C’è molta pressione nell’iniziare in casa la stagione – ha proseguito -, ma a me piace. Sono felice di saltare qui anche se maggio è stato un mese terribile, forse il mio sistema nervoso era stanco. Ho avuto un problema al ginocchio, abbiamo fatto qualche sessione di salto in alto ed è stata un disastro. Ero molto nervoso. Per questo ho parlato con il mio team e abbiamo deciso di prenderci un attimo in più dal punto di vista delle competizioni. Ora sto bene però”

