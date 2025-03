Atletica: tamponi orali per determinare il sesso degli atleti

agenzia

World Athletics ha approvato l'introduzione del test

ROMA, 25 MAR – La Federazione internazionale di atletica leggera ha annunciato di aver approvato l’introduzione di un test con tampone orale per determinare se un atleta è biologicamente donna. Per Sebastian Coe, che presiede World Athletics, questa decisione è “un modo molto importante per creare fiducia e mantenere un’attenzione assoluta sull’integrità della competizione femminile”. “È importante perché (…) non si tratta solo di parlare dell’integrità dello sport femminile, ma di garantirlo”, ha detto Sebastian Coe in una conferenza stampa, dopo i campionati del mondo indoor svoltisi la scorsa settimana a Nanchino (Cina). La decisione del Consiglio mondiale di atletica leggera è stata presa dopo un’ampia consultazione, ha aggiunto. È emerso che questa misura era “senza dubbio la strada da percorrere” ha continuato Coe, sottolineando che questa prova orale non è considerata troppo invadente. La data per l’introduzione di questa misura non è stata fissata, “ma dovrebbe essere in vigore per i campionati del mondo di Tokyo quest’anno (13-21 settembre, ndr)”, ha affermato l’organizzazione. Secondo Coe, battuto da Kirsty Coventry nella corsa alla presidenza del Cio, questa nuova politica resisterà a possibili sfide legali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA