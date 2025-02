Atletica: Tommaso Ticali il “mago” del fondo, il tecnico palermitano non finisce mai di stupire

Sport

L'ex azzurro di fondo, continua a mandare in orbita campioni nel fondo, Ai tricolori di maratona bronzo all'esordio sulla distanza per la sua allieva Federica Cernigliaro e tanti altri continuano a mettersi in luce. Alla sua società, la Polisportiva Atletica Bagheria il massimo riconoscimento del Coni nazionale

Una vita in pista e tra i campi di gara. Il prof. Tommaso Ticali, classe 1956, palermitano di Bagheria, ex azzurro di mezzofondo e da tecnico tra i migliori allenatori del panorama nazionale, non finisce mai di stupire. Dalla sua Bagheria continua a mandare in orbita grandi talenti e così sulle orme di grandi campioni che grazie al prof. Ticali hanno scritto pagine di storia dell’atletica italiana come Vincenzo Massimo Modica argento iridato nella maratona e Anna Incerti, oro europeo sui 42,195 km, continuano a venire fuori altri grandi interpreti delle gare di resistenza.

Anna Incerti campionessa d’Europa nella maratona e il prof. Tommaso Ticali

L’ultima impresa porta la firma di Federica Cernigliaro, l’allieva del prof. Ticali, bronzo ai tricolori di maratona a Sabaudia e capace all’esordio sulla distanza di chiudere con un probante 2h44’51” dietro a Elisabetta Iavarone (2h43’28”) e Sara Carnicelli (2h43’46”). “Un crono che Federica potrà migliorare ulteriormente – spiega il prof. Ticali – visto che la gara si è corsa su un percorso micidiale e durissimo”.

Il prof. Tommaso Ticali e Federica Cernigliaro (Polisportiva Atletica Bagheria)

A Sabaudia in luce l’altro allievo del prof. Ticali alla Polisportiva Atletica Bagheria, Antonio Randazzo che ha chiuso al 2° posto nella prova M45 sui 29 in 1h53’33”.

Antonio Randazzo e il prof. Tommaso Ticali (Polisportiva Atletica Bagheria)(

E il prof. Ticali aveva fatto festa anche in occasione del Trofeo S. Agata a Catania, nella gara vinta dal tunisino Amin Hiinaoui Mohamed, l’allievo di Giuseppe Giambrone (da atleta cresciuto con il prof. Ticali) al Tuscany Camp e vincitore del Trofeo del Mare la gara che il prof. Ticali organizza a Bagheria, al quarto posto aveva chiuso l’altro suo allievo Vincenzo Agnello arrivato nel 2024 su pista al personale sui 10.000 in 29’42”.

Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team Palermo)

Vincenzo Agnello, classe 1991, oltre a continuare ad essere tra i migliori specialisti del fondo in Italia, è anche un bravo fisioterapista (alle sue mani si affidano due campioni come Ala e Osama Zoghlami), a Catania ha chiuso in 30’24”.

Doppietta sui 10 km su strada a Roma per le sorelle gemelle Francesca e Barbara Vassallo (Polisportiva Atletica Bagheria)

E per la Polisportiva Atletica Bagheria, domenica scorsa è stata un’altra giornata da incorniciare. A Roma nella “Corsa del Ricordo” sui 10 km, doppietta delle due sorelle gemelle Barbara e Francesca Vassallo rispettivamente in 36’44” e 37’20” lasciando a debita distanza tutte le altre avversarie e facendo capire che sono sulla strada buona verso una grande prova sui 42,195 km.

La squadra allievi di cross della Polisportiva Atletica Bagheria