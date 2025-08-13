Atletica: Tortu, Dosso e Simonelli e tanti altri azzurri alle pendici dell’Etna per preparare i Mondiali di Tokyo

Sport

In vista della rassegna iridata in programma a settembre in Giappone, continua lo stage a Nicolosi con i tecnici Filippo Di Mulo, Giorgio Frinolli e Salvino Tortu. In pista anche Matteo Melluzzo, Filippo Randazzo, Giuseppe Leonardi, Alessia Pavese e Arianna De Masi

L’atletica italiana si avvia a grandi passi verso l’appuntamento più importante della stagione: i Mondiali in programma dal 13 al 21 settembre a Tokyo. Quattro anni dopo i Giochi Olimpici ospitati in Giappone con gli straordinari 5 ori vinti dall’Italia con Marcell Jacobs sui 100, “Gimbo” Tamberi nell’alto, Antonella Palmisano e Massimo Stano nella marcia e lo straordinario quartetto della 4×100 con Lorenzo Patta in prima, Jacobs in seconda, Fausto Desalu in terza e Filippo Tortu in ultima, l’Italia prova a ripetersi anche se non sarà facile.

Il campione olimpico Filippo Tortu in azione a Nicolosi

Un sogno iridato che coltivano gli azzurri in allenamento alle pendici dell’Etna, al campo di atletica di Nicolosi all’interno della Pineta dei Monti Rossi. Sotto gli sguardi del prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra, in questi giorni e fino al 23 prossimo continueranno a sfrecciare sulla pista rossa dei Monti Rossi, il campione olimpico della 4×100 Filippo Tortu, seguito dal papà-allenatore Salvino; la formidabile sprinter Zaynab Dosso, quest’anno prima azzurra a vincere un titolo internazionale a livello assoluto nella velocità e l’eclettico ostacolista Lorenzo Simonelli, campione europeo sui 110 a Roma 2024 e argento ai Mondiali indoor sui 60 e già protagonista con la 4 x100.

Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110 ostacoli in allenamento a Nicolosi

Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli sono allenati da Giorgio Frinolli, prezioso collaboratore del prof. Di Mulo, figlio del grande Roberto Frinolli, campione europeo sui 400 ostacoli con un primato di 49”14 battuto da Giorgio (49”04 e 48”8 manuale) che in carriera oltre per le Fiamme Azzurre è stato tesserato per lo Sport Club Catania e in carriera semifinalista ai Giochi di Sidney 2000.

Giorgio Frinolli e Filippo Tortu alla partenza

“A Nicolosi – spiega Giorgio Frinolli – stiamo trovando le condizioni giuste per prepararci in vista dei Mondiali di Tokyo. Abbiamo trovato l’ambiente giusto e il gruppo sta lavorando al meglio”.

Lorenzo Simonelli durante il riscaldamento

“Ero già stato in Sicilia – fa il suo esordio Lorenzo Simonelli – visitando Cefalù, Agrigento e anche una puntata sull’Etna dove mi stavo anche perdendo! E adesso ho avuto la possibilità di tornarci e devo dire che è sempre uno spettacolo unico. Intanto continuiamo gli allenamenti per arrivare al meglio a Tokyo dove obiettivo minimo è la finale”.

La campionessa europea Zaynab Dosso in azione a Nicolosi

Stesso obiettivo di Zaynab Dosso: “Ho vinto gli Europei – spiega con il suo splendido sorriso “Za” Dosso, con il suo nome che in arabo significa “saggezza” – ora serve l’impresa e anch’io mi sono posta come traguardo un posto in finale con le più grandi del Pianeta”.

“Torno sempre con piacere in Sicilia – aggiunge un caricatissimo, e motivatissimo Filippo Tortu – e questi giorni (rimarrà fino a venerdì ndr.) mi serviranno tanto in chiave iridata. Prima dei Mondiali dovrei fare ancora qualche gara e in questi giorni decideremo dove”.

Filippo Tortu e la giovanissima sprinter etnea Blanca Parziano

Intanto è uno spettacolo vedere in azione questi campioni sulla pista dei Monti Rossi con Zaynab Dosso che ha incantato per potenza e determinazioni nelle esercitazione con l’Over Speed che domani userà anche Filippo Tortu, mentre tra gli ostacoli Lorenzo Simonelli è uno spettacolo oltre alla e sue stardinarie doti di velocista che mette in mostra “volando” con leggerezza e potenza durante le ripetute con le scarpe senza chiodini.

Filippo Tortu con il papà-allenatore Salvino

In pista a lavorare col terzetto Tortu, Simnoelli-Dosso, ci sono anche altri azzurri che fanno parte del gruppo del prof. Di Mulo: da Matteo Melluzzo (col siracusano in pista la fidanzata, la sprinter azzurra Arianna De Masi), che sta provando a riprendersi dopo l’operazione per un ernia e guadagnarsi un posto nel gruppo della 4×100, a Filippo Randazzo e la fidanzata Alessia Pavese freschi di podio agli Assoluti sui 100 e Giuseppe Leonardi pronto a settembre a riprendere la corsa ai vertici dei 400 piani. Gruppo completato dalla la giovane etnea Blanca Parziano imbattuta quest’anno tra le cadette sugli 80 piani.

“Sto provando a recuperare – sottolinea Matteo Melluzzo – e voglio tentarle tutte per potyer fare parte del gruppo per Tokyo”. “Un podio – ci dicono invece all’unisono Filippo Randazzo e Alessia Pavese – che ci ha dato la carica giusta per farci trovare pronti in chiave Mondiali.”

Il prof. Filippo Di Mulo e Giuseppe Leonardi

“Finalmente mi sto allenando senza acciacchi – le parole di un motivatissimo e determinato in pista Giuseppe Leonardi – e dopo aver fallito gli Assoluti per un solo centesimo spero a settembre di trovare le gare giuste per migliorare i miei primati sui 200 e 400″.

Arianna De Masi, Matteo Melluzzo, Filippo Di Mulo, Alessia Pavese e Filippo Randazzo

“Il clima che si respira è quello buono – ci dice il prof. Di Mulo che con Frinolli, Fausto e Salvino Tortu e Dosso e Simonelli, sono stati accolti nella sala consiliare del Comune di Nicolosi dall’assessore allo Sport Alessandro Chisari – e le condizioni sono ottimali. Un buon periodo che permettere a molti di arrivare al meglio al raduno pre-mondiali in programma dal 24 al 31 prossimo a Roma”.

A seguire a bordo pista gli allenamenti tre tecnici catanesi in testa Nino Tomaselli che sta dando un grande apporto al gruppo; Fabio Foti e Francesco Scuderi in azzurro sui 100 con Frinolli ai Giochi di Sidney.

E per il prof. Filippo Di Mulo grande emozione con una foto che è stata ripetuta quasi 25 anni dopo su questa stessa pista: lui al centro con a fianco proprio Ciccio Scuderi e la “Freccia del Sud” Alessandro Cavallaro, suoi allievi che hanno scritto pagine di storia dello sprint azzurro.

Ieri….la “Freccia dell’Etna Alessandro Cavallaro, il prof. Filippo Di Mulo e Ciccio Scuderi……..

…..e oggi sempre ai Monti Rossi

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA