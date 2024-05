Atletica: Tortu ‘pessime sensazioni, devo reagire’

agenzia

L'azzurro deluso, pensavo di venire a Roma e fare il personale

ROMA, 18 MAG – “Sono un po’ arrabbiato, nessun atleta potrebbe essere contento di quello di quanto appena fatto. Mi devo riguardare ma ho pessime sensazioni, è stato tutto l’opposto di quello che sto provando ora in allenamento perché ero convinto di poter venire qua e fare il personale. Sono a tre settimane dagli europei. Devo riuscire a cancellare quanto ho fatto oggi dalla testa”. Così Filippo Tortu racconta le sue sensazioni dopo la gara dei 200 metri vinta allo Sprint Festival, ma che non soddisfa l’atleta per un tempo lontano da quanto sperato. E a chi gli chiede se l’atmosfera particolare possa aver influito, Tortu risponde che “queste scuse le lascio agli altri, non mi nascondo dietro un dito. ho fatto male, non lo accetto, non lo capisco e quindi devo reagire. Fino a due ore fa l sensazioni in avvicinamento agli Europei erano erano ottime, adesso sicuramente no”, conclude.

