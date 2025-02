Atletica: tre campioni siciliani, Isidoro Mascali, Federico Lentini e Gaetano Degaetano, in pedana ai tricolori Invernali di Lanci

Sport

Sabato e domenica a Rieti, l'etneo sarà in gara nel disco Assoluti dove con l'Alperia Bolzano ci sarà anche il palermitano Danilo D'Alessandro, il siracusano, neo primatista regionale juniores e il palermitano andranno invece a caccia del podio nel martello giovanile

Il campo scuola di Rieti ospiterà sabato e domenica il campionato italiano Invernali di Lanci con in pedana i migliori atleti italiani che si sono qualificati dopo le fasi regionali.

A Rieti spazio così anche a campioni siciliani con la lista aperta dal veterano Isidoro Mascali, catanese, classe 1998, per l’ennesima stagione tra i migliori in Italia nel disco assoluto dove con la misura di 50,08 (ha un personale di 50,61) ha come obiettivo minimo quello di centrare la finale a otto per la gioia del papà Dario e di Giuseppe Distefano e provare a fare ancora bene come in passato nei lanci faceva il suo mitico e indimenticabile nonno Isidoro Mascali.

In gara in questa finale del disco assoluto maschile anche il palermitano Danilo D’Alessandro in gara per l’Alperia Bolzano e un personale di 53,24 per il lanciatore che ha cominciato la sua carriera giovanissimo nel 2014 nella mitica Arci XII Dicembre di Altofonte di Nino Bruno poi il passaggio al Cus Palermo.

Puntano invece senza mezzi termini al podio i due talenti siciliani del lancio del martello giovanile, il siracusano Federico Lentini della Milone Siracusa e il palermitano Gaetano Degaetano della Siracusatletica.

Federico Lentini, classe 2006, allievo di Giuliana Zuin, arriva a Rieti dopo aver migliorato nel lancio del martello juniores il record regionale grazie al 67,24 ottenuto due settimane fa a Reggio Calabria. Meglio di lui quest’anno ha fatto solo Davide Camilli (Fiamme Gialle ) con 67,43.

Alle spalle dei due leader si colloca Gaetano Degaetano, classe 2006,allievo del prof. Leonardo Dorio che nel martello da 6 kg ha un personale di 60,72 e riesce a svettare anche nel disco.