Atletica: una 12ª edizione della Palermo International Half Marathon da record, già 800 iscritti in rappresentanza di ben 40 Nazioni

Numeri importanti in vista della quarta prova del circuito Running Sicilia in programma il 19 ottobre a Mondello. Domenica si corre a Campofelice di Roccella con una starting list sui 10 km aperta dai due azzurrini Luca e Marco Coppola

Una 12ª edizione della Palermo International Half Marathon-Coppa PackItalia dai grandi numeri quella in programma il 19 ottobre a Mondello: 800 iscritti e un incremento del 50% di presenze straniere rispetto al 2024. E saranno oltre 40 le Nazioni rappresentate e ben 33 le province italiane da cui provengono i podisti, confermando il crescente appeal dell’evento inserito nel circuito Running Sicilia scattato a febbraio a Malta e continuato con le tappe di Catania e Sant’Alfio.

“Il dato degli iscritti, soprattutto stranieri, conferma che la Palermo International Half Marathon è ormai un punto di riferimento per chi cerca un evento in grado di coniugare sport e turismo – sottolinea il prof. Nando Sorbello, ex azzurro di fondo e organizzatore e anima del circuito Running Sicily – vedere atleti da 40 Nazioni correre fianco a fianco sulle strade della nostra città è il segno di quanto Palermo sia entrata nel cuore dei podisti di tutto il mondo”.

Il prof. Nando Sorbello (il prima da sinistra) sul podio maschile della Palermo International Half Marathon del 2024

La campionessa paralimpica Giusy Versace madrina d’eccezione della 12ª Palermo International Half Marathon-Coppa PackItalia.

“E tra le tante novità di quest’anno – continua il prof. Nando Sorbello – la Palermo International Half Marathon ospiterà anche il Campionato Italiano di Mezza Maratona Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) e il Campionato siciliano delle Polizie Locali. Madrina d’eccezione sarà Giusy Versace, atleta paralimpica e volto noto della Tv, che porterà la sua testimonianza di sport e inclusione. Il percorso certificato a livello internazionale sia per la mezza maratona che per la 10 km Trofeo Nuova Sport Car, offrirà agli atleti uno scenario unico tra il mare di Mondello, il Parco della Favorita e le bellezze storiche di Palermo, con un tracciato veloce e tecnicamente apprezzato anche dai top runners“.

Edit Filo vincitrice della 10 Km della Palermo International Half Marathon del 2024

ISCRIZIONI AGEVOLATE PER I FONDISTI SICILIANI. Intanto l’organizzazione va incontro agli atleti siciliani con quote di iscrizione agevolate: 25 euro per la partecipazione alla Half Marathon e 18 per 10 km e Walkathon. La promozione sarà valida fino a lunedì 25 agosto.

DOMENICA SI CORRE A CAMPOFELICE DI ROCCELLA. E rimanendo nel palermitano c’è tanta attesa per il 1° Trofeo podistico “Città di Campofelice di Roccella” in programma domenica. L’evento inserito nel circuito delle gare nazionali Fidal Bronze, è organizzato dall’Universitas Palermo di Ino Gagliardi con il patrocinio del Comune di Campofelioce di Roccella.

L’inossidabile Ino Gagliardi presidente dell’Universitas Palermo che domenica organizza il 1° Trofeo podistico nazionale “Città di Campofelice di Roccella”

La gara sui 10 km sarà valida anche come 7ª prova del Grand Prix Sicilia e può contare su una starting list di prestigio aperta dai due azzurrini trapanesi Luca e Marco Coppola, allievi di Pino Barbata e portacolori dell’Universitas Palermo.

I due fratelli trapanesi Luca e Marco Coppola (Universitas Palermo), azzurrini di atletica con al centro l’allenatore Pino Barbata