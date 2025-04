Atletica: verso i Mondiali di staffette in Cina stage azzurro per gli sprinter siciliani Melluzzo, Randazzo, Mangion e Meli

Sport

Al raduno dasll'1 al 6 maggio a Roma, il siracusano e l'etneo nel gruppo della 4x100, la nissena e il palermitano con la 4x400. L'1 maggio di corsa a Catania con la tappa della Running Sicily. Sabato e domenica a Catania meeting internazionale master

Le World Relays in programma il 10 e 11 maggio a Guangzhou in Cina, metteranno in palio 14 dei 16 posti a disposizione per ogni specialità in vista dei Mondiali di atletica in programma quest’anno dal 13 al 21 settembre a Tokyo.

In vista di questo importante appuntamento il prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra ha convocato dall’1 al 6 maggio un gruppo di velocisti azzurri per le ultime valutazioni prima di scegliere chi portare in Cina.

Il prof. Filippo Di Mulo con i due suoi allievi Matteo Melluzzo e Filippo Randazzo

Nel gruppo della 4×100 maschile che non potrà contare su Marcell Jacobs e Chituri Alì, lista aperta dagli altri tre lo scorso giugno a Roma hanno vinto l’oro agli Europei: Filippo Tortu, Lorenzo Patta e il siracusano Matteo Melluzzo.

Matteo Melluzzo, Alessia Pavese e Filippo Randazzo

Del gruppo che si radunerà a Roma oltre a Matteo Melluzzo che si allena a Catania con il prof. Di Mulo ci sarà anche l’etneo Filippo Randazzo suo compagno di squadra alle Fiamme Gialle che ha lasciato definitivamente il salto in lungo per dedicarsi alla velocità.

A Catania con Melluzzo e Randazzo fa parte del gruppo del prof. Di Mulo anche la sprinter lombarda Alessia Pavese (Cs Aeronautica) che ha parte del gruppo della 4×100 donne.

La sprinter nissena Alice Mangione

Lo sprinter palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle)

Due i siciliani convocati nel gruppo della 4×400 uomini, donne e mista, la nissena Alice Mangione (Cs Esercito), argento agli Europei con a 4×400 mista e il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle) argento all’Olimpico con al 4×400 uomini.

IL 1° MAGGIO LA RUNNING SICILY FA TAPPA A CATANIA. Dopo la Lifestar Malta Marathon, la manifestazione del 23 febbraio scorso che il magazine Forbes aveva inserito tra le 12 gare imperdibili del 2025, il circuito Running Sicily-Coppa PackItalia fa tappa a Catania in occasione dell’8ª “Di corsa per Telethon” sui 10 km su strada con partenza alle 9,15 da Piazza Università.

Il prof. Nando Sorbello, l’Assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi e Giuseppe Sciuto (sal Ct)

La gara, organizzata dall’Asd Nissolino di Giuseppe Sciuto, è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta del Palazzo degli Elefanti, nell’ambito delle attività promosse dalla Fondazione Telethon. Oltre alla prova sui sui 10 km che fa parte del circuito Bronze Label della Fidal, in programma anche una non competitiva sui 10 km ed una sui 2 km.

“Il Running Sicily-Coppa PackItalia entra nel vivo – ha sottolineato il prof. Nando Sorbello, organizzatore del circuito internazionale quest’anno articolato in 5 tappe – dopo la splendida edizione della Maratona di Malta che ha visto alla partenza oltre 5000 atleti provenienti da 65 Paesi al mondo, torniamo in Sicilia per 2 novità assolute : oltre alla “Di corsa per Telethon” del primo maggio, il 22 giugno saremo a Sant’Alfio per la 10 km del “Castagno dei Cento Cavalli-Gara della Pace”, Trofeo PackItalia. Due manifestazioni che si inseriscono emblematicamente nello spirito del Running Sicily che si pone sempre l’obiettivo di coniugare l’amore per la corsa con quello per la natura, la tradizione e l’arte. Il Running Sicily-Coppa PackItalia 2025o culminerà il 19 ottobre con la 12ª Palermo International Half Marathon.“

DOMANI E DOMENICA MEEETING INTERNAZIONALE MASTER A CATANIA. Il campo scuola di Picanello a Catania ospiterà il 4° Festival alle Pendici dell’Etna, meeting internazionale master Ema League 2025. Sabato dalle 9,10 (ci sarà un momento di raccoglimento nel giorno dei funerali a Roma di Papa Francesco) e domenica dalle 9,45 spettacolo assicurato visto che oltre ai master in gara anche atleti assoluti e delle categorie giovanili.

Chiara Artimagnella (52), Svetlana Fanale (71), Megane Aprile (237) e Alessia Carpinteri (155) tra le attese protagoniste al campo scuola di Catania

