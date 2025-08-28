Atletica: verso i Mondiali di Tokyo, azzurri delle staffette al lavoro a Roma

Sport

Stage con Filippo Di Mulo, catanese, responsabile dello sprint italiano, in pista i siciliani Matteo Melluzzo e Filippo Randazzo (4x100) e la nissena Alice Mangione (4x400) che sabato a Rieti correrà i 400. Attesa per Filippo Tortu nell'attesa di rivedere in gruppo Marcell Jacobs

Il 2 settembre si conoscerà la squadra azzurra che parteciperà ai Mondiali di atletica in programma dal 13 al 21 settembre a Tokyo. Una prima lista con gli atleti e le atlete che hanno ottenuto il minimo richiesto e in attesa poi di conoscere poi i nomi che si qualificheranno attraverso il ranking per ogni specialità.

In vista dell’appuntamento iridato giapponese, azzurri delle staffette al lavoro da lunedì scorso allo Stadio Paolo Rosi di Roma sotto la guida del prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile dello sprint azzurro.

Fausto Desalu e Matteo Melluzzo in azione allo stadio Paolo Rosi di Roma

Lo sprinter etneo Filippo Randazzo

A Roma fino a sabato al lavoro con il gruppo della 4×100 anche tre allievi del prof. Di Mulo, il siracusano Matteo Melluzzo in netta ripresa dopo l’operazione per un ernia; l’etneo Filippo Randazzo e la lombarda Alessia Pavese che dovrebbero così fare parte della spedizione azzurra insieme alla nissena Alice Mangione, allieva di Marta Oliva, che fa parte invece del gruppo della 4×400 donne e 4×400 mista.

Il prof. Filippo Di Mulo

La 4×100 azzurra oro agli Europei di Roma 2024: Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Matteo Melluzzo

“Il raduno procede bene – ci dice il prof. Di Mulo – Melluzzo e Lorenzo Patta sono ormai avviati verso il completo recupero e c’è forte la possibilità che a Tokyo del gruppo possa tornare a fare parte Marcell Jacobs“.

La sprinter nissena Alice Mangione

Zaynab Dosso in azione

Lorenzo Simonelli durante lo stage di Nicolosi

Intanto in programma anche gli ultimi test agonistici con Alice Mangione che sabato correrà i 400 piani al meeting di Rieti, mentre Filippo Randazzo pare abbia scelto i 100 in programma il 6 settembre a Nicolosi in occasione del “Vulcano Speed Race”. Dovrebbe sciogliere le riserve in vista di un testa agonistico, anche Filippo Tortu ammirato in grande forma proprio sulla pista della Pineta dei Monti Rossi a Nicolosi durante lo stage che ha visto impegnati anche l’ostacolista Lorenzo Simonelli e la sprinter Zaynab Dosso.

Salvino e Filippo Tortu a Nicolosi

Allo stage presenti tre giovani tecnici catanesi Nino Tomaselli, Fabio Foti e Ciccio Scuderi olimpionico dei 100 e allievo da atleta del prof. Di Mulo. Una buona occasione per questi tre tecnici per confrontarsi col prof. Di Mulo e con Giorgio Frinolli tecnico azzurro dello sprint e allenatore di Simonelli e Dosso.

Nino Tomaselli, Giorgio Frinolli, Filippo Di Mulo, Francesco Scuderi e Fabio Foti durante lo stage di Nicolosi

