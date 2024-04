Atletica: Wilson Marquez da urlo, sfiorato il record sui 2000 del mitico Pippo Ardizzone

Sport

Al Festival del Mezzofondo di Siracusa ha corso in 5'19" a soli 4 decimi dal limite regionale detenuto dal grande campione etneo. Nella prova femminile 6'34" dell'allieva Viviana Salonia

Il fondista Wilson Marquez, classe 2000, nato a Santiago, Repubblica Dominicana, ma ormai siracusano d’azione, oggi pomeriggio al campo “Pippo Di Natale” di Siracusa ha compiuto una straordinaria impresa. L’allievo del prof. Salvatore Dell’Aquila in occasione del 10° Festival del Mezzofondo, ha corso i 2000 piani in 5’19” fallendo per soli 4 decimi il record regionale sulla distanza detenuto dal 29 ottobre del 1966, dal catanese Giuseppe Ardizzone, classe 1947, uno dei più grandi fondisti italiani di tutti i tempi.

Il prof. Salvatore Dell’Aquila e Wilson Marquez (Siracusatletica)

Un crono di assoluto valore che conferma lo straordinario talento di Wilson Marquez, fondista della Siracusatletica, che vanta già primati personali di tutto rispetto: 1’52”37 sugli 800; 3’46”41 sui 1500; 8’12”19 sui 3000 piani; 14’53”70 sui 5000 e 8’48”49 sui 3000 siepi.

Viviana Salonia e il prof. Salvatore Dell’Aquila