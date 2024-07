Atletica:Fabbri ancora super, 22.90 nel peso a Pergine Valsugana

agenzia

A meno di un mese da Parigi il campione europeo protagonista

ROMA, 06 LUG – Ancora una prestazione super per Leonardo Fabbri. L’azzurro campione europeo del peso con un lancio a 22,90 in Trentino, al meeting di Pergine Valsugana sfiora il suo record italiano, a soli cinque centimetri dal 22,95 di metà maggio a Savona, tuttora seconda prestazione dell’anno al mondo. Quando manca meno di un mese alle Olimpiadi di Parigi, con la finale in programma il 3 agosto, l’argento mondiale e bronzo iridato indoor è sempre protagonista nella pedana dei lanci: il picco al terzo tentativo. L’atleta fiorentino coglie la nona vittoria consecutiva nella stagione all’aperto, sempre oltre i ventidue metri. Nella stessa gara il campione europeo indoor Zane Weir torna a 21,21 dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha condizionato alla rassegna continentale.

