Atletica:mondiali indoor; Dosso miglior tempo in batteria nei 60

agenzia

Azzrra a caccia della finale. Buon inizio anche per Simonelli

ROMA, 22 MAR – Con il tempo di 7″09, l’azzurra Zaynab Dosso ha fatto segnare il miglior tempo delle batterie dei 60 metri ai mondiali indoor di atletica leggera di Nanchino. La semifinale è in programma alle 13.15. La migliore delle avversarie, fin qui, è la polacca Ewa Swoboda (7.16). In crescita la cinese Liang Xiaojing (7.17), seguono la neozelandese Zoe Hobbs (7.18), la statunitense Mikiah Brisco (7.20), stesso tempo della svizzera Mujinga Kambundji e delle giamaicane Natasha Morrison e Jodean Williams, quindi 7.21 per la lussemburghese Patrizia Van der Weken. Dosso sarà nella prima semifinale, con Liang e Morrison: accedono direttamente alla finale le prime due, più due tempi di ripescaggio dalle tre semifinali. Eliminata Gloria Hooper con 7.36, quinta della sua batteria. Un buon Lorenzo Simonelli nel primo turno dei 60 ostacoli. L’argento di Glasgow 2024 vince la batteria con 7.61, quarto tempo nel riepilogo generale verso le semifinali delle 12.50. Settimo posto a pari merito per le astiste azzurre Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, in una gara rallentata da un paio di interruzioni, abbastanza lunghe (prima 15 e poi altri 30 minuti) per problemi ai ritti. Serve ad entrambe il terzo tentativo per superare quota 4,60, dopo essersi liberate senza problemi di 4,30 e 4,45. È 4,70 la misura che si rivelerà determinante per il podio: sbaglia tre volte Molinarolo, due volte Bruni, che si riserva un ultimo tentativo a 4,75, possibile record italiano, purtroppo mancato. Termina in semifinale il Mondiale di Giovanni Lazzaro, eliminato negli 800 con 1:48.06.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA