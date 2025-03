Atletica:nasce Wizz Run Series 2025, maratone in 9 città europee

agenzia

In Italia sono previsti 3 eventi a Milano, Roma e Venezia

ROMA, 27 MAR – Wizz Air ha annunciato il lancio della Wizz Run Series 2025, una competizione che offre ai runner di tutta Europa l’opportunità di vincere l’abbonamento “All You Can Fly”, offrendo così ai vincitori un ampio numero di voli ad un prezzo fisso sull’intera rete della compagnia per un anno. La compagnia aerea più ecosostenibile dell’area Emea è da tempo sponsor dei più importanti eventi podistici in Europa. La corsa è uno degli sport più inclusivi, accessibili ed economici. La compagnia aerea incarna tutti questi valori, offrendo a chiunque l’opportunità di visitare destinazioni uniche in Europa e oltre, con soluzioni di viaggio intelligenti e convenienti. E chi desidera partecipare alle Wizz Run Series e avere la possibilità di vincere uno degli incredibili premi in palio è invitato a prendere parte al maggior numero possibile di eventi di corsa supportati da Wizz Air. Per poter partecipare, è necessario avere almeno 18 anni ed essere un runner amatoriale. I punti verranno accumulati per tutta la durata della Wizz Run Series: si guadagna 1 punto per ogni chilometro percorso e, al termine della competizione, i migliori 3 runner delle categorie uomo e donna verranno ricompensati con fantastici premi. I primi classificati vinceranno quattro pass “All You Can Fly” – due a testa -, i secondi riceveranno un voucher WIZZ dal valore di 1.000 euro ognuno mentre i terzi otterranno ciascuno un voucher WIZZ di 800 euro. Da aprile a ottobre, i corridori avranno molte occasioni per partecipare alla WIZZ Run Series 2025 e concorrere alla vittoria, con i vincitori annunciati a inizio dicembre. L’Italia avrà un ruolo di primo piano, ospitando ben tre dei nove eventi di corsa targati Wizz a Milano, Roma e Venezia; a conferma dell’impegno della compagnia aerea verso il Bel Paese. “Siamo entusiasti di lanciare quest’anno la Wizz Run Series – spiega Fruzsina Polacska, Brand Manager di Wizz Air – In quanto compagnia aerea impegnata ad offrire opzioni di volo accessibili ai nostri viaggiatori europei, crediamo che l’accesso a uno stile di vita attivo e salutare debba essere altrettanto diffuso. La corsa è l’esempio perfetto di uno sport estremamente economico e accessibile a tutti. Invitiamo chiunque a partecipare a questa opportunità unica per vincere un anno di voli gratuiti”. L’elenco completo delle gare ammissibili include: 6 aprile 2025 – Wizz Air Milano Marathon (Milano, Italia) 6 aprile 2025 – Wizz Air Cluj-Napoca Marathon (Cluj-Napoca, Romania) 18 maggio 2025 – Wizz Air Hackney Half Marathon (Londra, Regno Unito) 6 settembre 2025 – Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon (Varsavia, Polonia) 7 settembre 2025 – Wizz Air Budapest Half Marathon (Budapest, Ungheria) 5 ottobre 2025 – Wizz Air Skopje Marathon (Skopje, Macedonia del Nord) 12 ottobre 2025 – Wizz Air Sofia Marathon (Sofia, Bulgaria) 19 ottobre 2025 – Wizz Air Rome Half Marathon (Roma, Italia) 29 ottobre 2025 – Wizz Air Venice Marathon (Venezia, Italia)

