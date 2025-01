Atletico Madrid stop a striscia vittorie,perde a Leganés

agenzia

Griezmann sbaglia rigore e arriva il Ko. Delude anche il Barça

MADRID, 18 GEN – Battuto 1-0 dal sorprendente Leganes, che in questo campionato aveva già sconfitto con lo stesso punteggio il Barcellona, l’Atletico Madrid ha visto interrompersi la sua impressionante serie di 15 vittorie consecutive, dando così al Real Madrid la possibilità di riconquistare la testa della classifica della Liga in caso di vittoria domani contro il Las Palmas. Oggi, contro il Leganes, l’Atletico è stato superiore nel gioco ma non è riuscito a segnare nonostante abbia avuto diverse nitide occasioni, tra cui un rigore sbagliato da Griezmann all’89’. A decidere il match, mandando in estasi il pubblico del piccolo stadio municipale di Butarque, alla periferia di Madrid, gremito fino all’inverosimile, è stato l’ex difensore di Fiorentina e Manchester City Matija Nastasic che al 5′ st ha segnato di testa il gol della vittoria, su azione da corner. In serata, sempre nell’area metropolitana di Madrid, si è giocata anche Getafe-Barcellona, finita 1-1 a conferma della ‘legge’ secondo cui, per la quinta stagione consecutiva, la squadra blaugrana si è dimostrata incapace di battere Arambarri (oggi a segno) e compagni. Il Barça era andato in vantaggio nei minuti iniziali con Koundé, e alla fine non è riuscito a capitalizzare la sconfitta a sorpresa dell’Atletico Madrid a pochi chilometri di distanza, a Leganés. Così domani il Barcellona, dopo un inizio di stagione quasi perfetto, potrebbe ritrovarsi a sette punti dagli acerrimi rivali del Real Madrid. Il Girona, avversario del Milan in Champions a metà della prossima settimana, ha perso 2-1 in casa con il Siviglia, con rete decisiva di Lukebakio all’88’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA