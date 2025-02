agenzia

L'azzurro nei quarti affronterà Munar

ROMA, 07 FEB – Matteo Arnaldi, numero 39 del mondo, in poco più di un’ora ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 59 – sconfitto 6-1, 6-3 – meritandosi i quarti di finale del Dallas Open, ATP 500. Affronterà lo spagnolo Jaume Munar per la quinta volta in carriera: 2-2 il bilancio negli scontri diretti.

