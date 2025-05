Atp Amburgo: Cobolli batte Etcheverry e va in finale

agenzia

Nel doppio si giocheranno il titolo Bolelli-Vavassori

ROMA, 23 MAG – Continua il momento d’oro per Flavio Cobolli che si qualifica per la finale del torneo Atp 500 di Amburgo. Il tennista azzurro, n.35 del ranking mondiale, ha battuto in tre set l’argentino Tomas Etcheverry (n.55) in tre set con il punteggio di 2-6 7-5 6-4. Buone notizie per l’Italia anche dal doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la quarta finale stagionale in coppia, l’undicesima in carriera. I due azzurri hanno dominati 6-3 6-1 in semifinale i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski. In finale giocheranno contro il brasiliano Fernando Romboli e l’argentino Andres Molteni. Vavassori e Bolelli proveranno a festeggiare il loro terzo titolo del 2025.

